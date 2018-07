Η κατάσταση του 57χρονου Τζορτζ Κλούνεϊ δεν φαίνεται να είναι σοβαρή μετά το τροχαίο με τη μηχανή του το πρωί της Τρίτης.

Φωτογραφία μετά το τροχαίο δείχνει θρυμματισμένο το παρμπρίζ του αυτοκινήτου, κάτι που υποδηλώνει ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ έπεσε πάνω του.

#BREAKING: First pictures from #GeorgeClooney‘s accident in #Sardinia this morning (Giovanna Sanna). Clooney has been taken to Saint John Paul II Hospital and the injuries are not expected to be serious. pic.twitter.com/gScPrJ6Ix2

