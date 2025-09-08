Τζόρτζιο Αρμάνι: Καταφτάνουν στην κηδεία οι συγγενείς και κοντινοί φίλοι του για το τελευταίο «αντίο»

Οι κοντινοί φίλοι και συγγενείς του Τζόρτζιο Αρμάνι έχουν αρχίσει να φτάνουν στην κηδεία που πραγματοποιείται στο χωριό του στο Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα, για να τον αποχαιρετήσουν σήμερα, Δευτέρα (8/9/2025), για τελευταία φορά.

Ο πασίγνωστος «μάγος» της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 και βύθισε σε πένθος συγγενείς, φίλους αλλά και θαυμαστές. Στην κηδεία η οποία ξεκινάει αυτή την ώρα στην εκκλησία του San Martino, έχουν αρχίσει να καταφτάνουν οι κοντινοί του άνθρωποι, ντυμένοι στα μαύρα και κάποιοι κρατώντας άσπρα λουλούδια.

Ο διάσημος σχεδιαστής θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο, δίπλα από τους γονείς του Μαρία και Ούγκο, και τον αδελφό του, Σέρτζιο και αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 20 καλεσμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο, η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από θέατρο της οδού Μπεργκονιόνε ώστε να αποτίνουν φόρο τιμής στον μεγάλο σχεδιαστή μόδας.

Η αδερφή του, Ροζάνα Αρμάνι, και ο ανιψιός του, Αντρέα Καμεράνα, είναι από τους πρώτους που έφτασαν στην κηδεία.

Το Μιλάνο θα τιμήσει ξανά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στις 28 Σεπτεμβρίου, με μια επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera που θα είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια του οίκου Αρμάνι.