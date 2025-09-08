Συμβαίνει τώρα:
Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα το στερνό αντίο στον μεγάλο σχεδιαστή μόδας – Θα ταφεί στο χωριό του δίπλα στην οικογένειά του

Το Μιλάνο θα τιμήσει ξανά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στις 28 Σεπτεμβρίου, με μια επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera που θα είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια του οίκου Αρμάνι
Τζόρτζιο Αρμάνι
REUTERS/Sarah Meyssonnier

Λίγες ώρες απέμειναν από το τελευταίο αντίο τον Τζόρτζιο Αρμάνι, που κατάφερε με τα δημιουργήματά του να αφήσει το στίγμα του στον κόσμο της μόδας. Η κηδεία του μεγάλου σχεδιαστή θα γίνει το απόγευμα της Δευτέρας (08.09.2025), ιδιωτικά, στο χωριό του στο Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 χρόνων, θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο, δίπλα από τους γονείς του Μαρία και Ούγκο, και τον αδελφό του, Σέρτζιο.

Το χωριό θα βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για την κηδεία του.

Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα

Η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από θέατρο της οδού Μπεργκονιόνε ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο σχεδιαστή μόδας.

Οι παρευρισκόμενοι σχημάτισαν συνολικά 2 ουρές: στην πρώτη βρίσκονταν μόνο οι εργαζόμενοι στον οίκο του μόδιστρου και στη δεύτερη οι θαυμαστές του.

Άνθρωποι σχηματίζουν ουρά έξω από το Armani/Teatro για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σχεδιαστή
Άνθρωποι σχηματίζουν ουρά έξω από το Armani/Teatro για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σχεδιαστή / REUTERS/ Claudia Greco
Λαϊκό προσκύνημα Τζόρτζιο Αρμάνι
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετίσει τον «βασιλιά» Αρμάνι / REUTERS / Claudia Greco
Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Τζόρτζιο Αρμάνι
REUTERS/ Gonzalo Fuentes

15.000 άνθρωποι, πολίτες, σχεδιαστές μόδας, πολιτικοί, επιχειρηματίες και προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και του θεάματος κατέφθασαν στο Μιλάνο για να πουν το δικό τους αντίο.

Ο χωρός που είχε διαμορφωθεί για το λαϊκό προσκύνημα ήταν γεμάτος με κεριά και λευκά τριαντάφυλλα.

Η αίθουσα όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι
Η αίθουσα όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι / REUTERS/ Alessandro Garofalo
Το φέρετρο με τη σορό του Τζόρτζιο Αρμάνι
Το φέρετρο με τη σορό του Τζόρτζιο Αρμάνι / REUTERS/Claudia Greco
Η σορός του Τζόρτζιο Αρμάν
Η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι / REUTERS/ Gonzalo Fuentes

Το Μιλάνο θα τιμήσει ξανά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στις 28 Σεπτεμβρίου, με μια επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera που θα είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια του οίκου Αρμάνι.

