Τζόρτζιο Αρμάνι: Σήμερα το στερνό αντίο στον μεγάλο σχεδιαστή μόδας – Θα ταφεί στο χωριό του δίπλα στην οικογένειά του

Λίγες ώρες απέμειναν από το τελευταίο αντίο τον Τζόρτζιο Αρμάνι, που κατάφερε με τα δημιουργήματά του να αφήσει το στίγμα του στον κόσμο της μόδας. Η κηδεία του μεγάλου σχεδιαστή θα γίνει το απόγευμα της Δευτέρας (08.09.2025), ιδιωτικά, στο χωριό του στο Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 χρόνων, θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο, δίπλα από τους γονείς του Μαρία και Ούγκο, και τον αδελφό του, Σέρτζιο.

Το χωριό θα βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για την κηδεία του.

Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα

Η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από θέατρο της οδού Μπεργκονιόνε ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο σχεδιαστή μόδας.

Οι παρευρισκόμενοι σχημάτισαν συνολικά 2 ουρές: στην πρώτη βρίσκονταν μόνο οι εργαζόμενοι στον οίκο του μόδιστρου και στη δεύτερη οι θαυμαστές του.

15.000 άνθρωποι, πολίτες, σχεδιαστές μόδας, πολιτικοί, επιχειρηματίες και προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και του θεάματος κατέφθασαν στο Μιλάνο για να πουν το δικό τους αντίο.

Ο χωρός που είχε διαμορφωθεί για το λαϊκό προσκύνημα ήταν γεμάτος με κεριά και λευκά τριαντάφυλλα.

Το Μιλάνο θα τιμήσει ξανά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στις 28 Σεπτεμβρίου, με μια επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera που θα είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια του οίκου Αρμάνι.