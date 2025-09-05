Κόσμος

Τζόρτζιο Αρμάνι: Το φόρεμα που έφτιαξε για την πριγκίπισσα Νταϊάνα και δεν πρόλαβε ποτέ να το φορέσει

Μια συγκινητική ιστορία μόδας και μνήμης που συνδέει τον Τζόρτζιο Αρμάνι με την αείμνηστη πριγκίπισσα
Τζόρτζιο Αρμάνι
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι τακτοποιεί τα ρούχα στη μπουτίκ του / REUTERS / Remo Casilli / File Photo

Η είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι στο Μιλάνο, σε ηλικία 91 ετών, έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Τα social media έχουν πλημμυρίσει από θερμά μηνύματα και αναρτήσεις, καθώς πλήθος διασημοτήτων και θαυμαστών του σχεδιαστή αποχαιρετούν με συγκίνηση τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κόσμο της μόδας. Στο φως ήλθε και η σύνδεσή του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και η ιστορία ενός φορέματος που έμεινε στα… σχέδια. 

Ο θάνατος του θρυλικού ιταλού σχεδιαστή Τζιόρτζιο Αρμάνι σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής στη μόδα αλλά παράλληλα, φέρνει στο φως έναν από τους ελάχιστα γνωστούς δεσμούς του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Γνωστός για τον επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης κομψότητας, ο θρυλικός Ιταλός σχεδιαστής έντυσε αμέτρητους σταρ του Χόλιγουντ καθώς και μέλη βασιλικών οικογενειών. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν την ήσυχη, διακριτική σύνδεση που είχε με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, μια σχέση που τους ένωσε μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής της.

Στις 31 Αυγούστου 1997, η πριγκίπισσα Νταϊάνα φωτογραφήθηκε στο Παρίσι φορώντας ένα σακάκι του οίκου Αρμάνι, μια εμφάνιση που ενσάρκωνε το εκλεπτυσμένο και λιτό στιλ της, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στα χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελούσε μέρος της ολοένα και στενότερης σχέσης της με τον ιταλικό οίκο μόδας.

Ο ίδιος ο Τζιόρτζιο Αρμάνι αποκάλυψε αργότερα ότι είχε ξεκινήσει να σχεδιάζει ένα φόρεμα για την πριγκίπισσα, με σκοπό να το φορέσει σε μια επίσημη εκδήλωση που επρόκειτο να παραβρεθεί το φθινόπωρο. Ένα σχέδιο που δυστυχώς η Νταϊάνα δεν πρόλαβε να φορέσει λόγω του τραγικού δυστυχήματος στο Παρίσι που της στέρησε τη ζωή.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα
Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / AP / Herman Knippertz

Μιλώντας στην εφημερίδα «Women’s Wear Daily» είχε δηλώσει πως «είχε πλέον βρει το δικό της προσωπικό στιλ, ελέγχοντας αυστηρά κάθε πειρασμό υπερβολής και επιλέγοντας καθαρές, μοντέρνες γραμμές που αναδείκνυαν το υπέροχο πρόσωπο και το καλλίγραμμο σώμα της με έναν απόλυτα σύγχρονο τρόπο».

«Αυτό ακριβώς προσπαθούσα να τονίσω με το φόρεμα που μόλις της είχα ετοιμάσει. Αξίζει να σημειωθεί πως το σχέδιο το επέλεξε η ίδια, ήταν το πιο απλό ανάμεσα στα προσχέδια που της είχα στείλει» συμπλήρωσε.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, σύμφωνα με το People, είχε συνδεθεί έντονα με βρετανικούς οίκους όπως η Catherine Walker, τη δεκαετία του ’90 στράφηκε επίσης σε ιταλικούς και γαλλικούς οίκους όπως οι Versace, Dior και Armani.

