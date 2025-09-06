Τζόρτζιο Αρμάνι: Το Μιλάνο πενθεί για την απώλεια του «βασιλιά» του – Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα

Βαρύ πένθος στο Μιλάνο, με την ιταλική συμπρωτεύουσα να θρηνεί την απώλεια του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που επηρέασε όσο λίγοι τον χώρο της μόδας με την αισθητική του, τον χαρακτήρα του και την ιδιαίτερη προσωπικότητά του.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σχηματίσει ουρά έξω από θέατρο της οδού Μπεργκονιόνε στο Μιλάνο, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο εκλιπόντα σχεδιαστή μόδας, τον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Στην πραγματικότητα οι ουρές είναι δύο: τη μία σχηματίζουν μόνον οι εργαζόμενοι στον οίκο του διεθνούς φήμης μόδιστρου και τη δεύτερη οι κάτοικοι του Μιλάνου και όχι μόνο. Όλοι όσοι θεωρούσαν τον εκλιπόντα στυλίστα μοναδικό κεφάλαιο για τη χώρα τους.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να αποχαιρετίσει τον «βασιλιά» Αρμάνι / REUTERS / Claudia Greco

«Ελπίζω να αφήσω μια ανάμνηση διαρκούς προσπάθειας, σεβασμού και προσεκτικής προσέγγισης των ανθρώπων και της πραγματικότητας. Όλα ξεκινούν από εκεί», είναι η φράση του Τζόρτζιο Αρμάνι η οποία προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη στο εσωτερικό του θεάτρου, όπου πραγματοποιείται το λαϊκό προσκύνημα. Ο χώρος έχει διακοσμηθεί με λευκά λουλούδια.

Το φέρετρο του Τζόρτζιο Αρμάνι με την χαρακτηριστική του φράση σε προτζέκτορα / REUTERS / Alessandro Garofalo

Στην ιταλική συμπρωτεύουσα κηρύχθηκε για μεθαύριο Δευτέρα (08.09.2025) επίσημη ημέρα πένθους. Η κηδεία του «βασιλιά Τζόρτζιο» θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Στην πόλη μας ο Αρμάνι βρίσκεται παντού, είναι αδύνατον να τον ξεχάσουμε. Πίστευε στην επαγγελματική δράση ως τρόπο προσωπικής και επαγγελματικής ολοκλήρωσης. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να έμοιαζε απόμακρος, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ ζεστός και εγκάρδιος, κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων», δήλωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα / REUTERS / Remo Casilli

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Από ταπεινή αφετηρία στη γενέτειρά του Πιατσέντσα την περίοδο του πολέμου, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε φτάνει στο λαϊκό προσκύνημα του Τζόρτζιο Αρμάνι / REUTERS / Manon Cruz

Η αυτοκρατορία του εκτείνεται από τη μόδα και την ομορφιά έως ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακόμη και σοκολατοποιία, με την περιουσία του να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 9 δισ. λίρες.