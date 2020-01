Βαγδάτη: Ένας τραυματίας από την επίθεση με ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Τρεις ρουκέτες έπληξαν — για πρώτη φορά απευθείας — τη διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ. Μία από αυτές έπληξε καφετέρια την ώρα του δείπνου, ενώ οι άλλες δύο έπεσαν σε μικρή απόσταση, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Δεν κατέστη σαφές αμέσως εάν ο τραυματίας είναι Αμερικανός ή ιρακινός υπάλληλος της πρεσβείας.

Incoming#USEmbassy #Baghdad now – 5 reported as of now #Iraq pic.twitter.com/GRasqQkO5b

