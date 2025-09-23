Βαρκελώνη: Ανοίγουν για πρώτη φορά 2 ιστορικοί σταθμοί μετρό για να περιηγηθεί το κοινό

Μία νέα ταξιδιωτική εμπειρία θα μπορούν να ζήσουν σε λίγο καιρό οι τουρίστες και επισκέπτες που θα βρεθούν στη Βαρκελώνη τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αφού θα μπορούν να κάνουν δωρεάν ξενάγηση σε δύο σταθμούς μετρό «φαντάσματα».

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την εκατονταετηρίδα της, η TMB, η υπηρεσία μετρό της Βαρκελώνης, θα ανοίξει για πρώτη φορά για το κοινό 2 ιστορικούς σταθμούς μετρό οι οποίοι κανονικά δεν λειτουργούν και δεν είναι προσβάσιμοι.

Οι επισκέπτες θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να περιπλανηθούν στον σταθμό «Γκαουντί», ο οποίος χτίστηκε το 1968 αλλά δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία.

Ο δεύτερος σταθμός είναι ο «Correos», ο οποίος λειτούργησε από το 1934 έως το 1972. Αυτός δεν διαθέτει σημείο πρόσβασης από τον δρόμο, άρα αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες θα πρέπει να περπατήσουν μέσα στα τούνελ, κατά μήκος των γραμμών για να φτάσουν στον σταθμό.

Εκτός από αυτούς τους «σταθμούς-φαντάσματα», θα είναι διαθέσιμα προς επίσκεψη και άλλα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύστημα του μετρό της Βαρκελώνης, όπως η παλιά σπειροειδής σκάλα Urquinaona και το εργαστήριο Santa Eulàlia, το παλαιότερο στο μετρό, το οποίο άνοιξε το 1922.