Βαρσοβία: Viral βίντεο δείχνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ να κυνηγάει αγριογούρουνα στο κέντρο της πόλης

Τι πιο φυσιολογικό από το να κάνεις μία βόλτα στον δρόμο και να βλέπεις ένα… ρομπότ να κυνηγάει αγριογούρουνα μέσα στην πόλη. Αυτή φαίνεται να γίνεται σιγά σιγά μία απόλυτα φυσιολογική μέρα στην Βαρσοβία όπου τα αγριογούρουνα αλλά και τα ρομπότ εμφανίζονται όλο και περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών.

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ που έχει γίνει ευρέως γνωστό ως Edward Warchocki καταγράφηκε σε βίντεο να κυνηγά μια ομάδα αγριόχοιρων στη Βαρσοβία της Πολωνίας, σε μια τυχαία συνάντηση που φυσικά έγινε πολύ γρήγορα viral στο διαδίκτυο.

Το βίντεο δείχνει το ρομπότ να κινείται προς μια μικρή ομάδα αγριόχοιρων που είχαν μαζευτεί κοντά στο δρόμο, τρομάζοντας τα ζώα και αναγκάζοντάς τα να αρχίσουν να τρέχουν για να σωθούν.

Ο Edward Warchocki είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ με διαδικτυακή παρουσία στην Πολωνία, όπου εμφανίζεται σε περιεχόμενο που απευθύνεται στο κοινό αλλά και σε βίντεο στα socail media, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του.

Τα αγριογούρουνα αποτελούν γνωστό πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές της Βαρσοβίας και άλλων πόλεων της Πολωνίας, όπου συχνά περιπλανιούνται σε κατοικημένες γειτονιές και πολυσύχναστους δρόμους αναζητώντας τροφή.

Οι συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων και ζώων δεν είναι ασυνήθιστες, αν και η συμμετοχή ενός ανθρωποειδούς ρομπότ προσθέτει μια νέα και απροσδόκητη τροπή που με την πάροδο του χρόνου φαίνεται ότι θα γίνει φυσιολογική.

Video of a humanoid robot chasing wild boars out of a Warsaw neighborhood and into the woods — and then waving goodbye — has gone viral in Poland. https://t.co/L2uJ9nwVOO pic.twitter.com/i0HDmF1Hfl — ABC News (@ABC) April 15, 2026

Ενώ τα περισσότερα από τα ρομπότ βρίσκονται ακόμη σε φάση δοκιμών ή χρησιμοποιούνται σε δομημένα περιβάλλοντα, το βίντεο από τη Βαρσοβία προσφέρει μια γεύση του πώς τέτοιες μηχανές μπορεί να αρχίσουν να εμπλέκονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.