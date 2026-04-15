Οι 12 πιο απίθανες πολιτικές δικαιολογίες όλων των εποχών: Από το «νόμιζα ήμουν γιατρός» μέχρι το «παρακολουθούσα ασβούς»

Μερικές φορές η πολιτική δεν παράγει απλώς αποφάσεις με ιστορικό βάρος, αλλά και από ευφάνταστες δικαιολογίες. Από τον Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τον Μπόρις Τζόνσον και τον Ρούντι Τζουλιάνι, κορυφαίοι πολιτικοί και ηγέτες έχουν επιστρατεύσει εντυπωσιακή ευρηματικότητα για να εξηγήσουν αμήχανες, αμφιλεγόμενες ή και καταστροφικές στιγμές τους.

Άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε με αμηχανία και συχνά με πλήρη άρνηση της πραγματικότητας, οι δικαιολογίες αυτές έγιναν viral, προκάλεσαν πολιτικούς σεισμούς και έμειναν στην ιστορία ως χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η εξουσία προσπαθεί – όχι πάντα πειστικά – να δικαιολογήσει τα… αδικαιολόγητα.

Το Politico έχει συγκεντρώσει μερικές πιο αξιομνημόνευτες πολιτικές δικαιολογίες όλων των εποχών.

Τραμπ: «Νόμιζα ότι ήμουν γιατρός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις όταν δημοσίευσε εικόνα με ΑΙ που τον παρουσίαζε ως τον Ιησού να θεραπεύει έναν ασθενή. Αντί για απολογία, εξήγησε στους δημοσιογράφους: «Νόμιζα ότι ήμουν εγώ ως γιατρός». Η δήλωση έγινε αμέσως αντικείμενο ειρωνείας στο διαδίκτυο.

Η ανάρτηση του Τραμπ έχει πλέον διαγραφεί από τον λογαριασμό του Αμερικανού προέδρου μετά την κατακραυγή.

Στην εικόνα παρουσιαζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ σαν μια μορφή που θυμίζει τον Ιησού Χριστό, με φως να βγαίνει από τα χέρια του, καθώς «θεραπεύει» έναν άρρωστο άνδρα σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ στο φόντο εμφανιζόταν μια σκοτεινή φιγούρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «υποτίθεται πως ήμουν εγώ σαν γιατρός» και αναρωτήθηκε πως ο κόσμος έφτασε στο συμπέρασμα ότι ήθελε να παρουσιάσει εαυτόν ως Ιησού. Ανέφερε ότι η ανάρτηση είχε να κάνει με τον Ερυθρό Σταυρό, τον οποίο στηρίζει ο Λευκός Οίκος.

«Υποτίθεται ότι είμαι εγώ ως γιατρός και κάνω τους ανθρώπους καλα. Και κάνω πολλούς ανθρώπους καλά», απάντησε στο ερώτημα της δημοσιογράφου.

Πρίγκιπας Άντριου: «Δεν ιδρώνω»

Το 2019, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου επιχείρησε να αντικρούσει σοβαρές καταγγελίες της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον ενέπλεξε στο σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν.

Σε μια συνέντευξη στο BBC που θεωρείται από τις πιο καταστροφικές στη σύγχρονη βασιλική ιστορία, επιχείρησε να αποδομήσει συγκεκριμένο στοιχείο της καταγγελίας: τον ισχυρισμό ότι ίδρωνε έντονα κατά τη διάρκεια συνάντησής τους. Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου υποστήριξε ότι δεν ίδρωνε λόγω μιας σπάνιας ιατρικής κατάστασης.



Η εξήγηση έγινε αντικείμενο ευρείας χλεύης και θεωρήθηκε σημείο καμπής που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από τα δημόσια καθήκοντα.

Μπόρις Τζόνσον: «Ήταν επαγγελματική εκδήλωση»

Ο Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου Partygate, όταν αποκαλύφθηκαν πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown το 2020.

Η δική του εξήγηση ήταν ότι «επρόκειτο για επαγγελματική εκδήλωση».

Η πιο χαρακτηριστική ήταν εκδήλωση «φέρτε το δικό σας ποτό» στον κήπο της πρωθυπουργικής κατοικίας. Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δεν μπορούσαν να αποχαιρετήσουν συγγενείς ή να παρευρεθούν σε κηδείες, ο Τζόνσον υποστήριξε ότι θεωρούσε την εκδήλωση μέρος της εργασίας του. Η εξήγηση αυτή ενίσχυσε την πολιτική κρίση που οδήγησε τελικά στην πτώση του.



Ντόμινικ Κάμινγκς: «Πήγα να τσεκάρω την όρασή μου»

Ο σύμβουλος του Τζόνσον, Ντόμινικ Κάμινγκς, υπερασπίστηκε το ταξίδι του 250 μιλίων εν μέσω lockdown λέγοντας ότι πήγε να οδηγήσει μέχρι το Μπάρναρντ Καστλ για να δοκιμάσει την όρασή του πριν επιστρέψει στο Λονδίνο.

Αρχικά επικαλέστηκε λόγους φροντίδας του παιδιού του σε περίπτωση ασθένειας.

Η εξήγηση θεωρήθηκε παράλογη και έγινε σύμβολο της δυσαρέσκειας των πολιτών για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά κατά την πανδημία.

Ρον Ντέιβις: «Παρακολουθούσα ασβούς»

Ο Βρετανός πολιτικός και στενός συνεργάτης του Τόνι Μπλερ, Ρον Ντέιβις, βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου όταν εντοπίστηκε σε γνωστή περιοχή για μυστικές συναντήσεις ανδρών.

Αρχικά αρνήθηκε τα πάντα, όμως όταν προέκυψαν φωτογραφίες, υποστήριξε ότι είχε πάει εκεί για να… παρατηρήσει ασβούς. Το πολιτικό τέλος επιταχύνθηκε.

Σίλβιο Μπερλουσκόνι: «Νόμιζα ότι ήταν κόρη προέδρου»

Το 2010, ο Μπερλουσκόνι παρενέβη για την απελευθέρωση της ανήλικης χορεύτριας Καρίμα Ελ Μαχρούγκ από την αστυνομία στο Μιλάνο.

Για να δικαιολογήσει την ενέργειά του, υποστήριξε ότι πίστευε πως ήταν συγγενής του πρώην προέδρου της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ και ότι ήθελε να αποφύγει διπλωματικό επεισόδιο.



Ωστόσο, η υπόθεση συνδέθηκε με τα διαβόητα «bunga bunga» πάρτι και πολυετείς δικαστικές περιπέτειες. Αν και τελικά αθωώθηκε, η υπόθεση σημάδεψε την πολιτική του κληρονομιά.

Μπιλ Κλίντον: «Δεν είχα σεξουαλικές σχέσεις»

Τον Ιανουάριο του 1998, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον προσπάθησε να διαψεύσει τις φήμες που απασχολούσαν τότε την Ουάσινγκτον με τη φράση που πιθανώς έγινε η πιο διάσημη της προεδρίας του: «Δεν είχα σεξουαλικές σχέσεις με αυτή τη γυναίκα».

Η γυναίκα ήταν η Μόνικα Λεβίνσκι, μια ασκούμενη στο Λευκό Οίκο, λίγο πάνω από τα 20.



Οι προσπάθειες του Κλίντον να σβήσει την ιστορία απέτυχαν παταγωδώς και οι ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση τους κυριάρχησαν στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για ολόκληρο το έτος και πέραν αυτού. Στο βαθμό που η άρνησή του ήταν ειλικρινής, οι μεταγενέστερες ομολογίες του υποδήλωναν ότι βασιζόταν σε έναν πολύ ασυνήθιστο και στενό ορισμό των «σεξουαλικών σχέσεων».

Οι δεξιότητες του προέδρου στην ανάλυση των προτάσεων έγιναν ακόμη πιο εμφανείς όταν κατέθεσε αργότερα ενώπιον ενός μεγάλου δικαστηρίου με την ίσως δεύτερη πιο γνωστή φράση του: «Εξαρτάται από το τι σημαίνει η λέξη “είναι”».

Ντέιβιντ Κάμερον: «Μπερδεύτηκα λόγω κόπωσης»

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2015, ο Ντέιβιντ Κάμερον επιχείρησε να δείξει εγγύτητα με τους ψηφοφόρους αναφερόμενος στο ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, μπέρδεψε την ομάδα που υποστήριζε και απέδωσε το λάθος σε «brain fade», δηλαδή στιγμιαίο μπλοκάρισμα.

Νιλ Πάρις: «Έψαχνα τρακτέρ»

Το 2022, ο Βρετανός βουλευτής Νιλ Πάρις, αγρότης στο επάγγελμα, κατηγορήθηκε ότι παρακολουθούσε πορνό εντός του Κοινοβουλίου.

Ο ίδιος παραδέχθηκε το περιστατικό, αλλά ισχυρίστηκε ότι προέκυψε τυχαία την ώρα που έψαχνε για… τρακτέρ με παρόμοια ονομασία.

Η υπερασπιστική γραμμή κατέρρευσε όταν αποκαλύφθηκε ότι επανήλθε στο ίδιο περιεχόμενο, οδηγώντας τον σε παραίτηση.

«Αλλά το έγκλημά μου, το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι σε μια άλλη περίπτωση είναι ότι μπήκα στον ιστότοπο με το πορνογραφικό υλικό για δεύτερη φορά και αυτό ήταν εσκεμμένο. Αυτό συνέβη καθώς καθόμουν και περίμενα να ψηφίσω μέσα στην αίθουσα της Βουλής» πρόσθεσε. Ερωτηθείς τι πέρασε από το μυαλό του, έκανε λόγο για «μια στιγμή τρέλας».

Μπέρτι Άχερν: «Δεν χρειάζεται τραπεζικός λογαριασμός»

Ο επί χρόνια ισχυρός άνδρας της Ιρλανδίας Μπέρτι Άχερν βρέθηκε αντιμέτωπος με έρευνα για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.

Υποστήριξε ότι για μεγάλο διάστημα δεν διέθετε τραπεζικό λογαριασμό και ότι διαχειριζόταν τα οικονομικά του σε μετρητά, κάτι που χαρακτήρισε απολύτως νόμιμο.

Αν και δεν αποδείχθηκε διαφθορά, το πόρισμα έκρινε αναξιόπιστες σημαντικές πτυχές της κατάθεσής του, οδηγώντας στην παραίτησή του.

Ρούντι Τζουλιάνι: «Έβαζα το πουκάμισό μου»

Η συμμετοχή του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης Τζουλιάνι στην ταινία Μπόρατ 2 προκάλεσε σάλο, όταν εμφανίστηκε σε σκηνή που ερμηνεύτηκε ως άσεμνη.

Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι απλώς έφτιαχνε το πουκάμισό του μετά την αφαίρεση μικροφώνου.

Η εξήγηση δεν έπεισε την κοινή γνώμη.

Ντιντιέ Ρέιντερς: «Ήταν για τα εγγόνια μου»

Ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς τέθηκε υπό έρευνα για πιθανό ξέπλυμα χρήματος μέσω αγοράς λαχείων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, όταν ρωτήθηκε για τις ασυνήθιστα μεγάλες αγορές, απάντησε ότι τα δελτία προορίζονταν για τα εγγόνια του.