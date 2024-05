Βασιλιάς Κάρολος: Tο κατακόκκινο πορτραίτο «άναψε φωτιές» – «Μοιάζει σαν να είναι στην κόλαση»

Το πορτραίτο που φιλοτέχνησε για τον Βασιλιά Κάρολο ο Βρετανός ζωγράφος, .Jonathan Yeo έχει προκαλέσει πολλά σχόλια από την αποκάλυψή του το απόγευμα της Τρίτης (14/05/2024).

Κάτι το κόκκινο χρώμα που κυριαρχεί, κάτι η πεταλούδα στον ώμο του, κάτι το απόκοσμο που έχει προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις, ενώ κάποιοι δεν παρέλειψαν να το συσχετίσουν με τον καρκίνο του Βασιλιά Καρόλου.

Ο καλλιτέχνης Jonathan Yeo αφιέρωσε τρία χρόνια στη δημιουργία αυτού του πορτρέτου, που φιλοτεχνήθηκε σχολαστικά κατά τη διάρκεια τεσσάρων ξεχωριστών συνεδριών που πραγματοποιήθηκαν στο Highgrove και στο Clarence House.

Όπως εξήγησε ο ζωγράφος το πορτρέτο επιδιώκει να συμπυκνώσει τις «εμπειρίες ζωής» της Αυτού Μεγαλειότητας και την εξέλιξη του «ρόλου του στη δημόσια ζωή μας». Στο έργο τέχνης, ο Κάρολος απεικονίζεται φορώντας τη στολή των Ουαλών Φρουρών, σε ένα δυναμικό σκηνικό και προσκήνιο γεμάτο εκφραστικές πινελιές σε έντονες αποχρώσεις του κόκκινου. Μια πεταλούδα, που προστέθηκε κατ’ εντολή του βασιλιά, απεικονίζεται σαν να πρόκειται να ανάψει στον ώμο του.

Κάποιοι θυμήθηκαν τον επικό Δράκουλα του Φράνσις Φορντ Κόπολα και πολλές ήταν οι συνθέσεις με τον τρομακτικό Βίγκο από τους Ghostbusters.

The Windsors are the direct descendants of Vlad the Impaler. Ole Charles loves to tell the story….#Charles #VladtheImpaler#KingCharles#TheWindsors pic.twitter.com/g69h6BsvLV