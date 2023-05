Η Βασίλισσα Ελισάβετ θα ήταν «περήφανη μητέρα», είπε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ στην ομιλία του από τη σκηνή της συναυλίας προς τιμήν του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα, αποτίνοντας φόρο τιμής τόσο στον πατέρα του όσο και στην εκλιπούσα γιαγιά του.

«Από την παθιασμένη εκστρατεία για το περιβάλλον» έως «την αλλαγή της ζωής ενός εκατομμυρίου νέων», δημιουργώντας τα Prince’s Trust Awards, ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ αποθέωσε τον Βασιλιά Κάρολο στον συγκινητικό λόγο του.

«Είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για σένα» δήλωσε, ευχαριστώντας τα 20.000 άτομα που πήγαν στη συναυλία.

Prince William is speaking at the coronation concert live from Windsor Castle – https://t.co/PkFZU4Vpa5 https://t.co/Tl50muUJxo