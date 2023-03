Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε σήμερα (30.3.2023) ο πρώτος μονάρχης που απευθύνθηκε στην ολομέλεια της Bundestag στη Γερμανία, σε μια ιστορική ομιλία, κατά την οποία μίλησε κυρίως στα γερμανικά και έκανε μια εκτενή αναφορά στους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.

«Η ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται, όπως και οι δημοκρατικές αξίες», προειδοποίησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ από το βήμα της Bundestag και επαίνεσε τη στάση της Γερμανίας και την εκτεταμένη στήριξη που προσφέρει στην Ουκρανία. Μάλιστα, οι βουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν στο τέλος της ομιλίας του.

«Η Γερμανία και η Βρετανία έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο. Ως οι μεγαλύτεροι ευρωπαίοι δωρητές, αντέδρασαν αποφασιστικά και πήραν αποφάσεις οι οποίες μπορεί να θεωρούνταν προηγουμένως αδιανόητες. Η πολεμική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας έφερε αφάνταστα δεινά σε πολλούς αθώους. Αμέτρητες ζωές καταστράφηκαν, η ελευθερία και οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται βάναυσα.

Η ασφάλεια της Ευρώπης απειλείται, όπως και οι δημοκρατικές μας αξίες, αλλά ο κόσμος δεν έμεινε να παρακολουθεί τον πόλεμο με σταυρωμένα τα χέρια. Μπορούμε να αντλήσουμε θάρρος από την ενότητά μας», δήλωσε ο βασιλιάς Κάρολος από το βήμα της Bundestag.

Standing ovations for The King after his great speech in the #Bundestag in which he spoke, more than half of his speech in German, about past, present & future of 🇬🇧🇩🇪 British-German relations. pic.twitter.com/ZGEO0IYeUj