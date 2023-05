Την ώρα του στέψης του βασιλιά Καρόλου, κάποιοι παρατηρητικοί, είδαν μια… περίεργη μαυροφορεμένη φιγούρα να περνάει μπροστά από τις κάμερες και… τα social media πήραν «φωτιά»!

Όλοι ρωτούσαν ποιος είναι ο «Χάρος» που κυκλοφορούσε με τον μαύρο μανδύα, παρομοιάζοντας τη φιγούρα με τον «Grim reaper», την προσωποποίηση του θανάτου.

Anyone else see the Grim Reaper make an appearance at the Coronation? #Coronation pic.twitter.com/Zc4lGVr1Rm