Βασιλιάς Κάρολος: «Πίστη, ελπίδα και αγάπη, τρεις αρετές που χρειάζεται ο κόσμος» – Το μήνυμά του για το Πάσχα

Στο «παράδοξο της ανθρώπινης ζωής» αμαφέρθηκε ο βασιλιάς Κάρολος στο ειδικό μήνυμά του για το Πάσχα.

Στο πασχαλινό μήνυμα που απηύθυνε σήμερα (17.04.2025) ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος, μίλησε για το «παζλ της ανθρωπότητας» και το παράδοξο να έχει τόσο «μεγάλη σκληρότητα» όσο και «μεγάλη καλοσύνη» – πριν παρευρεθεί στην ειδική ετήσια λειτουργία του Maundy στον Καθεδρικό Ναό του Durham.

«Αυτό το δίπολο διατρέχει όχι μόνο την ιστορία του Πάσχα, αλλά και τις σκηνές που αντικρίζουμε καθημερινά – από τραγικές εικόνες ανθρώπινου πόνου έως ηρωικές πράξεις σε εμπόλεμες περιοχές, όπου άνθρωποι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να προστατεύσουν άλλους», ανέφερε ο βρετανός μονάρχης.

«Τη Μεγάλη Πέμπτη, ο Ιησούς γονάτισε και έπλυνε τα πόδια πολλών από αυτούς που θα Τον εγκατέλειπαν. Η ταπεινή του δράση ήταν ένα δείγμα της αγάπης Του που δεν γνώριζε όρια ή όρια και είναι κεντρικής σημασίας για τη χριστιανική πίστη.

Η αγάπη που έδειξε όταν περπάτησε στη Γη αντανακλούσε την εβραϊκή ηθική της φροντίδας για τους ξένους και όσους είχαν ανάγκη, ένα βαθύ ανθρώπινο ένστικτο που αντηχεί στο Ισλάμ και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις και στις καρδιές όλων όσων αναζητούν το καλό των άλλων», και συμπληρώνει «ότι ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο – όλο τον κόσμο – που έστειλε τον γιο Του να ζήσει ανάμεσά μας για να μας δείξει πώς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να δώσει τη ζωή Του για τους άλλους σε μια αγάπη που αποδείχθηκε ισχυρότερη από τον θάνατο».

