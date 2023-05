Η στέψη του Βασιλιά Καρόλου αποτελεί πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο και στο Λονδίνο αρχίζουν να φτάνουν καλεσμένοι για την αυριανή (05.05.2023) τελετή.

Στο Λονδίνο ήδη βρίσκονται ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Aνθονι Αλμπάνεζ, ο νέος ηγέτης της Νέας Ζηλανδίας Κρις Χίπκινς και ο εμίρης του Κατάρ Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί.

Μάλιστα και οι τρεις δεν έχασαν την ευκαιρία να περάσουν από την Ντάουνινγκ Στριτ και να συναντήσουν τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ.

A pleasure to meet with Prince William this afternoon at @KensingtonRoyal Palace in London. pic.twitter.com/4lgwWFiqwj

Pleasure to welcome Prime Minister of New Zealand @chrishipkins to Windsor this afternoon



🇬🇧🤝🇳🇿 pic.twitter.com/YYWijgqlTb