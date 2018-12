Βασιλικές χριστουγεννιάτικες κάρτες: “Γλυκός” Κάρολος, οικογενειάρχης Γουίλιαμ και… ρομαντικός Χάρι

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, φυσικά, συγκεντρώνει η φωτογραφία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον με τα παιδιά τους. Και αυτό μόνο εξαιτίας της παρουσίας των πιτσιρικιών σε αυτή.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ που πια έχει μεγαλώσει αλλά ως παιδί δεν έχει χάσει τίποτα από τη σπιρτάδα και την… αταξία που τον διακρίνει. Η μικρή πριγκίπισσα Σάρλοτ που εξακολουθεί να μοιάζει στην πρόγιαγιά της, Βασίλισσα Ελισάβετ και ο νεογέννητος πρίγκιπας Λουίς, που κάθεται στην αγκαλιά της μαμάς του και δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, ο δούκας και η δούκισσα του Κέμπριτζ για να είμαστε πιο… βασιλικοί, έχουν επιλέξει casual ντύσιμο. Φορούν και οι δυο τζιν. Εκείνος με καρό πουκάμισο, εκείνη με πουλόβερ. Εκτός από τα τζιν «φόρεσαν» και τα… επίσημα χαμόγελά τους.

Φυσικά τα παιδιά τους, ο Τζορτζ κάνει… ισορροπία πάνω στο κλαδί του κέντρου και ακουμπά στις πλάτες του μπαμπά του. Η Σάρλοτ, με ένα παιχνιδιάρικο βλέμμα στέκεται ανάμεσα στους γονείς της (και ναι, θυμίζει την Ελισάβετ), ενώ ο Λούις, ως βρέφος, δεν έχει ακόμη επιλογές, τον κρατά η μαμά του στην αγκαλιά της.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family.

The photograph, taken by Matt Porteous, shows The Duke and Duchess with their three children at Anmer Hall, and features on Their Royal Highnesses’ Christmas card this year. pic.twitter.com/6XqCMlhLi8

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 14, 2018