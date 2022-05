Άγνωστα ιδιωτικά οικογενειακά βίντεο της βασίλισσας Ελισάβετ, όταν ήταν ένα νεαρό κορίτσι πριν από πολλά χρόνια, θα προβληθεί την ερχόμενη Κυριακή (29.5.2022) στο BBC One και το iPlayer.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το BBC ανακοίνωσαν λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που θα είναι αφιερωμένο στη βασίλισσα Ελισάβετ και θα φέρει στο φως της δημοσιότητας άγνωστες πτυχές της ζωής της από μια άλλη εποχή, που σήμερα φαντάζει μακρινή.

Μάλιστα, κυκλοφόρησε και ένα κλιπ μικρής διάρκειας, στο οποίο βλέπουμε τη βασιλική οικογένεια σε ώρες χαλάρωσης στο θωρηκτό του βασιλικού ναυτικού HMS Vanguard το 1947, το σκάφος που τους μετέφερε από και προς τη Νότια Αφρική για την περιοδεία τους εκείνη την εποχή.

First clip released by @bbcstudios ahead of Elizabeth: The Unseen Queen, Platinum Jubilee programme made from private home movies. This is the Royals on HMS Vanguard in 1947… #RoyalsFamily #PlatinumJubilee pic.twitter.com/Xydkyturrc