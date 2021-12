Σοκ προκαλεί βίντεο με τον νεαρό άνδρα που συνελήφθη πριν από λίγα 24ωρα για την προσπάθεια του να εισβάλει στο παλάτι του Γουίνδσορ. Ο 19χρονος, στο βίντεο που έφερε στο «φως» η βρετανική εφημερίδα The Sun, εμφανίζεται να απειλεί να δολοφονήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ.

«Θα προσπαθήσω να σκοτώσω τη βασίλισσα Ελισάβετ», ακούγεται να λέει ο 19χρονος που συνελήφθη όταν εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο (25/12) να έχει περάσει τον φράχτη στο παλάτι του Γουίνδσορ. Στο βίντεο φοράει κουκούλα και μάσκα, ενώ κρατάει και μια βαλλίστρα. Έχει επίσης χρησιμοποιήσει κάποιο φίλτρο προκειμένου να αλλοιώσει τη φωνή του.

Ο 19χρονος Jaswant Singh Chail, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Sun, ανέβασε το εν λόγω βίντεο στο Snapchat 24 λεπτά πριν τη σύλληψή του για την εισβολή στο παλάτι του Γουίνδσορ.

«Ζητώ συγγνώμη για ό,τι έχω κάνει και γι’ αυτό που πρόκειται να κάνω. Θα προσπαθήσω να δολοφονήσω την βασίλισσα Ελισάβετ», ακούγεται να λέει ο 19χρονος. «Πρόκειται για μια εκδίκηση για όλους όσοι σκοτώθηκαν, εξευτελίστηκαν και έπεσαν θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής τους. Είμαι ένας Ινδός σιχ. Το όνομά μου είναι ήταν Jaswant Singh Chail, το όνομά μου είναι Darth Jones», προσθέτει.

