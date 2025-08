Βαθυσκάφος Titan: «Η διαχειρίστρια εταιρία ευθύνεται για την τραγωδία» λέει το πόρισμα της αμερικανικής ακτοφυλακής

Η εταιρεία που διαχειριζόταν το βαθυσκάφος Titan φέρει την «κύρια» ευθύνη για το δυστύχημα του 2023, τονίζει στο πόρισμά της που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη (05.08.2025) η ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξερεύνησης του ναυαγίου του Τιτανικού.

Η OceanGate, μία εταιρεία υπαίτια για πολλαπλά περιστατικά μηχανικών βλαβών, φέρει την «κύρια» ευθύνη για την ενδόρρηξη του ιδιωτικού βαθυσκάφους Titan, η οποία είχε ως συνέπεια την τραγωδία στον βυθό όπου κείτεται ο διάσημος Τιτανικός.

Η έρευνα της αμερικανικής ακτοφυλακής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η μη τήρηση από την OceanGate καθιερωμένων πρωτοκόλλων για την ασφάλεια, τις δοκιμές και τη συντήρηση του υποβρυχίου της ήταν η κύρια αιτία (του δυστυχήματος)», σύμφωνα με την έκθεση.

Το Titan, ένα μικρό υποβρύχιο μήκους 6,5 μέτρων που ανήκει στην αμερικανική εταιρεία OceanGate Expeditions, είχε καταδυθεί στις 18 Ιουνίου 2023, για τουριστική αποστολή στο ναυάγιο του Τιτανικού και είχε προγραμματιστεί να αναδυθεί επτά ώρες αργότερα, αλλά η επαφή χάθηκε λιγότερο από δύο ώρες μετά την αναχώρησή του.

Τότε, ξεκίνησε μία μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, προσελκύοντας την προσοχή των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως που κάλυπταν για μέρες την επιχείρηση.

Όμως όσο το βαθυσκάφος υποβρύχιο είχε καταστραφεί λίγο μετά την κατάδυσή του εξαιτίας μίας «καταστροφικής ενδόρρηξης», σκοτώνοντας ακαριαία και τους πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του 77χρονου Γάλλου επιστήμονα Πιέρ-Ανρί Ναρζολέ με το παρατσούκλι «M. Titanic», και του διευθύνοντος συμβούλου της OceanGate, Στόκτον Ρας.

