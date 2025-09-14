Βατικανό: Φαντασμαγορική συναυλία με 3.000 drones να φωτίζουν την πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη

Ένα ξεχωριστό μουσικό θέαμα φώτισε το Σάββατο το βράδυ (13.09.2025) τη Βασιλική και την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, στη Ρώμη. Κάτω από τις κιονοστοιχίες του Μπερνίνι, δεκάδες χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν μια δωρεάν συναυλία που διοργάνωσε η Αγία Έδρα.

Στη σκηνή του Βατικανού ανέβηκαν παγκόσμιες μουσικές προσωπικότητες όπως ο Αντρέα Μποτσέλι και ο Φαρέλ Γουίλιαμς, ενώ τους πλαισίωσαν ο Τζον Λέτζεντ, η Γαλλομπενινέζα τραγουδίστρια Ανζελίκ Κιντζό και ο Ταϊλανδός ράπερ ΜπαμΜπαμ. Για περισσότερες από δύο ώρες η μουσική της συναυλίας αντηχούσε στη Ρώμη, ενώ 3.500 drones φώτιζαν τον ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα.

Τα drones σχημάτισαν θρησκευτικά εικονίσματα και έργα τέχνης, όπως τα δύο χέρια του Αδάμ και του Θεού που πλησιάζουν το ένα το άλλο, από το έργο της Καπέλα Σιστίνα του Μιχαήλ Αγγέλου.

Drones form the face of Pope Francis at the Vatican, while Andrea Bocelli & US rapper Jelly Roll sing Amazing Grace.



Comes as part of tonight’s“Grace for the World” concert closing 3rd annual World Meeting on Human Fraternity, born from Pope Francis’ Fratelli Tutti pic.twitter.com/zXqWWZ9R4j — Michael Haynes (@MLJHaynes) September 13, 2025

The most extraordinary drone display over the Vatican – including an image of Pope Francis for which the crowd went wild pic.twitter.com/x9kgF5kpXp — James Longman (@JamesAALongman) September 13, 2025

3000 drones bringing Michelangelo’s work to life over the Vatican at the Grace for the World concert – the first concert held there in TWO THOUSAND YEARS



Truly unprecedented. pic.twitter.com/itnMmFVk7z — Liv Boeree (@Liv_Boeree) September 14, 2025

Μήνυμα ενότητας

Την παραμονή, ο πάπας Λέων, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί στη συναυλία, χαιρέτισε την πρωτοβουλία. «Ο κόσμος είναι σημαδεμένος από συγκρούσεις και διχασμούς και εσείς είστε ενωμένοι με ένα δυνατό και θαρραλέο “όχι” στον πόλεμο και “ναι” στην ειρήνη και την αδελφοσύνη», δήλωσε. Ευχαρίστησε επίσης τους καλλιτέχνες «που με τη δημιουργικότητά τους θα διαδώσουν αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο από τη θαυμάσια κιονοστοιχία του Μπερνίνι».

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς είχε επίσης καλέσει σε ενότητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα: «Μαζί, ας διαδώσουμε μέσα από τη μουσική το μήνυμα της ενότητας και της χάρης για όλη την ανθρωπότητα». Επί σκηνής, συνέχισε με τα λόγια: «Μπορούμε απλώς να πιαστούμε από το χέρι για μια στιγμή και να δούμε το φως που υπάρχει μέσα μας;».

Λήξη ενός διεθνούς κύκλου

Η εντυπωσιακή αυτή συναυλία σήμανε το τέλος της τρίτης διοργάνωσης World Meeting on Human Fraternity (Παγκόσμια Συνάντηση για την Ανθρώπινη Αδελφοσύνη), ενός κύκλου συναντήσεων που ξεκίνησε το 2020 μετά την έκδοση της εγκυκλίου του πάπα Φραγκίσκου Fratelli tutti («Όλοι αδέλφια»). Η εκδήλωση θέλησε να υπενθυμίσει, μέσα από την τέχνη και τη μουσική, ότι πέρα από τις θρησκείες και τα σύνορα, η ειρήνη παραμένει μια οικουμενική προσδοκία.