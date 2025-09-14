Κόσμος

Βατικανό: Φαντασμαγορική συναυλία με 3.000 drones να φωτίζουν την πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ο Φαρέλ Γουίλιαμς και ο Τζον Λέτζεντ μάγεψαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου με ένα υπερθέαμα μουσικής και drones, αφιερωμένο στη φιλία και την αδελφοσύνη
Η συναυλία με τα drones στο Βατικανό
Η συναυλία με τα drones στο Βατικανό / REUTERS / Ciro De Luca

Ένα ξεχωριστό μουσικό θέαμα φώτισε το Σάββατο το βράδυ (13.09.2025) τη Βασιλική και την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, στη Ρώμη. Κάτω από τις κιονοστοιχίες του Μπερνίνι, δεκάδες χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν μια δωρεάν συναυλία που διοργάνωσε η Αγία Έδρα.

Στη σκηνή του Βατικανού ανέβηκαν παγκόσμιες μουσικές προσωπικότητες όπως ο Αντρέα Μποτσέλι και ο Φαρέλ Γουίλιαμς, ενώ τους πλαισίωσαν ο Τζον Λέτζεντ, η Γαλλομπενινέζα τραγουδίστρια Ανζελίκ Κιντζό και ο Ταϊλανδός ράπερ ΜπαμΜπαμ. Για περισσότερες από δύο ώρες η μουσική της συναυλίας αντηχούσε στη Ρώμη, ενώ 3.500 drones φώτιζαν τον ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα.

Τα drones σχημάτισαν θρησκευτικά εικονίσματα και έργα τέχνης, όπως τα δύο χέρια του Αδάμ και του Θεού που πλησιάζουν το ένα το άλλο, από το έργο της Καπέλα Σιστίνα του Μιχαήλ Αγγέλου.

 

 

Μήνυμα ενότητας

Την παραμονή, ο πάπας Λέων, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί στη συναυλία, χαιρέτισε την πρωτοβουλία. «Ο κόσμος είναι σημαδεμένος από συγκρούσεις και διχασμούς και εσείς είστε ενωμένοι με ένα δυνατό και θαρραλέο “όχι” στον πόλεμο και “ναι” στην ειρήνη και την αδελφοσύνη», δήλωσε. Ευχαρίστησε επίσης τους καλλιτέχνες «που με τη δημιουργικότητά τους θα διαδώσουν αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο από τη θαυμάσια κιονοστοιχία του Μπερνίνι».

Ο Αντρέα Μποτσέλι στη σκηνή του Βατικανού
Ο Αντρέα Μποτσέλι στη σκηνή του Βατικανού / REUTERS / Ciro De Luca
Ο Φαρέλ Γουίλιαμς στη σκηνή του Βατικανού
Ο Αντρέα Μποτσέλι στη σκηνή του Βατικανού/Ciro De Luca
Η συναυλία με τα drones στο Βατικανό
Η συναυλία με τα drones στο Βατικανό / REUTERS / Ciro De Luca
Η συναυλία με τα drones στο Βατικανό
REUTERS / Matteo Minnella
Η συναυλία με τα drones στο Βατικανό
REUTERS / Ciro De Luca
Η συναυλία με τα drones στο Βατικανό
REUTERS / Matteo Minnella
Η συναυλία με τα drones στο Βατικανό
REUTERS / Matteo Minnella

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς είχε επίσης καλέσει σε ενότητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα: «Μαζί, ας διαδώσουμε μέσα από τη μουσική το μήνυμα της ενότητας και της χάρης για όλη την ανθρωπότητα». Επί σκηνής, συνέχισε με τα λόγια: «Μπορούμε απλώς να πιαστούμε από το χέρι για μια στιγμή και να δούμε το φως που υπάρχει μέσα μας;».

Λήξη ενός διεθνούς κύκλου

Η εντυπωσιακή αυτή συναυλία σήμανε το τέλος της τρίτης διοργάνωσης World Meeting on Human Fraternity (Παγκόσμια Συνάντηση για την Ανθρώπινη Αδελφοσύνη), ενός κύκλου συναντήσεων που ξεκίνησε το 2020 μετά την έκδοση της εγκυκλίου του πάπα Φραγκίσκου Fratelli tutti («Όλοι αδέλφια»). Η εκδήλωση θέλησε να υπενθυμίσει, μέσα από την τέχνη και τη μουσική, ότι πέρα από τις θρησκείες και τα σύνορα, η ειρήνη παραμένει μια οικουμενική προσδοκία.

