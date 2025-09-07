Κόσμος

Βατικανό: Κατάμεστη η πλατεία Αγίου Πέτρου για την αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού», Κάρλο Ακούτι

«Μεγαλύτερος κίνδυνος στη ζωή, να τη σπαταλάμε εκτός πλάνου Θεού - Αυτοί οι νέοι που αγιοποιούνται σήμερα έκαναν θαύματα και αριστουργήματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους», λέει ο Πάπας Λέων
Ένας πιστός κρατά ψηλά ένα έργο τέχνης την ημέρα που ο Πάπας Λέων XIV τελεί την Ιερή Λειτουργία για την αγιοποίηση των Carlo Acutis και Pier Giorgio Frassati, στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό
Ένας πιστός κρατά ψηλά ένα έργο τέχνης την ημέρα που ο Πάπας Λέων XIV τελεί την Ιερή Λειτουργία για την αγιοποίηση των Carlo Acutis και Pier Giorgio Frassati, στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό / REUTERS/Matteo Minnella

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανακήρυξε τον Ιταλό, Κάρλο Ακούτις, που γεννήθηκε στο Λονδίνο και πέθανε το 2006 σε ηλικία 15 ετών, ως τον πρώτο άγιο της καθολικής εκκλησίας ο οποίος κληρονομεί και εκπροσωπεί τη γενιά της χιλιετίας (τους millenials), κατά τη διάρκεια της σημερινής (07.09.2025) υπαίθριας λειτουργίας στην κατάμεστη πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Ο Κάρλο, ο οποίος πέθανε από λευχαιμία, θεωρούνταν «μάγος» των υπολογιστών που έφτιαχνε ιστοσελίδες για να διαδώσει την καθολική διδασκαλία, κάτι που του χάρισε και το παρατσούκλι «ο influencer του Θεού». Αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό, μαζί με τον Πιερ Τζόρτζιο Φρασάτι, έναν άλλο νεαρό καθολικό ακτιβιστή, ο οποίος πέθανε πριν από έναν αιώνα.

Ο Πάπας είπε ότι και οι δύο άνδρες δημιούργησαν «αριστουργήματα» κατά τη διάρκεια της ζωής τους τις οποίες αφιέρωσαν στον Θεό. Μια ώρα πριν από τη Λειτουργία, η πλατεία του Αγίου Πέτρου ήταν ήδη γεμάτη με προσκυνητές, πολλοί από τους οποίους ήταν νέοι Ιταλοί της γενιάς των «millennials».

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στη ζωή είναι να τη σπαταλάμε έξω από το πλάνο του Θεού», είπε ο Πάπας Λέων στο κήρυγμά του. Οι νέοι άγιοι «αποτελούν μια πρόσκληση προς όλους μας, ειδικά τους νέους, να μην σπαταλάμε τις ζωές μας, αλλά να τις κατευθύνουμε προς τα πάνω και να τις κάνουμε αριστουργήματα», πρόσθεσε.

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι 36 καρδινάλιοι, 270 επίσκοποι και εκατοντάδες ιερείς είχαν εγγραφεί για να τελέσουν τη Λειτουργία μαζί με τον Πάπα Λέοντα, σε ένδειξη της τεράστιας έλξης των αγίων στην ιεραρχία και τους πιστούς.

Οι πιστοί παρακολουθούν την Ιερή Λειτουργία για την αγιοποίηση του Carlo Acutis, ενός Ιταλού αγοριού βρετανικής καταγωγής που θα είναι ο πρώτος millenial που θα ανακηρυχθεί καθολικός άγιος, και του Pier Giorgio Frassati, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό
Οι πιστοί παρακολουθούν την Ιερή Λειτουργία για την αγιοποίηση του Carlo Acutis, ενός Ιταλού αγοριού βρετανικής καταγωγής που θα είναι ο πρώτος millenial που θα ανακηρυχθεί καθολικός άγιος, και του Pier Giorgio Frassati, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό / REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Ο Πάπας Λέων XIV κάνει χειρονομία κατά την άφιξή του για να παραστεί σε ακροατήριο για το Ιωβηλαίο στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό
Ο Πάπας Λέων XIV κάνει χειρονομία κατά την άφιξή του για να παραστεί σε ακροατήριο για το Ιωβηλαίο στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό / September 6, 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Και οι δύο τελετές είχαν προγραμματιστεί για νωρίτερα φέτος, αλλά αναβλήθηκαν μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου τον περασμένο Απρίλιο. Ο Φραγκίσκος είχε προωθήσει με θέρμη την υπόθεση της αγιοποίησης του Acutis, πεπεισμένος ότι η εκκλησία χρειαζόταν κάποιον σαν αυτόν για να προσελκύσει νέους Καθολικούς στην πίστη, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις υποσχέσεις και τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής.

Οι πιστοί παρακολουθούν την Ιερή Λειτουργία για την αγιοποίηση του Carlo Acutis, ενός Ιταλού αγοριού βρετανικής καταγωγής που θα είναι ο πρώτος millenial που θα ανακηρυχθεί καθολικός άγιος, και του Pier Giorgio Frassati, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό
Πιστοί αντιδρούν στην αγιοποίηση του 15χρονου Κάρλο Ακούτι στη Βραζιλία / REUTERS/Jean Carniel

Τον τελευταίο χρόνο, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν συρρεύσει στην πόλη Ασίζη της κεντρικής Ιταλίας, όπου η σορός του Ακούτις – καλυμμένη με κερί που απεικονίζει τον ίδιο ντυμένο με την μπλε φόρμα του, τζιν και αθλητικά παπούτσια – εκτίθεται πίσω από ένα γυάλινο φέρετρο στην εκκλησία Santa Maria Maggiore.

Η καρδιά του βρίσκεται σε ένα χρυσό φέρετρο στον καθεδρικό ναό San Rufino της πόλης, ενώ κομμάτια ιστού από το περικάρδιό του – την μεμβράνη που περικλείει την καρδιά – έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου ενόψει της αγιοποίησής του.

Ο Πάπας Λέων XIV τελεί την Αγία Λειτουργία για την αγιοποίηση του Carlo Acutis, στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό
Ο Πάπας Λέων XIV τελεί την Αγία Λειτουργία για την αγιοποίηση του Carlo Acutis, στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό / REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Οι πιστοί παρακολουθούν τον Πάπα Λέοντα XIV να τελεί την Ιερή Λειτουργία για την αγιοποίηση του Carlo Acutis
REUTERS/Matteo Minnella

Η μητέρα του Κάρλο, Αντόνια Σαλζάνο, έχει επίσης ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, εκφωνώντας ομιλίες σε καθολικές κοινότητες για τη ζωή του γιου της, φέρνοντας τούφες από τα μαλλιά του γιου της ως δώρα.

Ποιος ήταν ο 15χρονος Κάρλος Ακούτις

Ο Acutis γεννήθηκε στις 3 Μαΐου 1991 στο Λονδίνο από μια πλούσια αλλά όχι ιδιαίτερα πιστή καθολική οικογένεια. Επέστρεψαν στο Μιλάνο λίγο μετά τη γέννησή του και απόλαυσε μια τυπική, ευτυχισμένη παιδική ηλικία, αν και σημαδεύτηκε από ολοένα και πιο έντονη θρησκευτική αφοσίωση.

Ο Acutis ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την επιστήμη των υπολογιστών και διάβαζε βιβλία προγραμματισμού πανεπιστημιακού επιπέδου από νεαρή ηλικία. Ως επιδέξιος προγραμματιστής, η φήμη του ως έξυπνου παιδιού άρχισε να μεγαλώνει όταν δημιούργησε ιστότοπους για καθολικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης μιας που ανέφερε θαύματα. Απολάμβανε επίσης να παίζει στο PlayStation του, αν και περιόριζε τη χρήση του σε μία ώρα την εβδομάδα.

Τον Οκτώβριο του 2006, σε ηλικία 15 ετών, διαγνώστηκε με οξεία λευχαιμία από την οποία τελικά νικήθηκε μέσα σε λίγες μέρες. Τάφηκε στην Ασίζη, γνωστή για τη σύνδεσή της με έναν άλλο δημοφιλή άγιο, τον Άγιο Φραγκίσκο.

Ένας επισκέπτης αγγίζει το γυαλί του τάφου του Carlo Acutis με ένα μικρό σταυρό, στο Ιερό της Απογύμνωσης της Εκκλησίας της Santa Maria Maggiore στην Ασίζη
Ένας επισκέπτης αγγίζει το γυαλί του τάφου του Carlo Acutis με ένα μικρό σταυρό, στο Ιερό της Απογύμνωσης της Εκκλησίας της Santa Maria Maggiore στην Ασίζη / REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Η μητέρα του, δήλωσε στον Guardian ότι η οικογένεια δεν ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενη, αλλά ο γιος της έδειχνε βαθιά αφοσίωση στην καθολική πίστη από μικρή ηλικία. «Πήγαινε στη λειτουργία κάθε μέρα», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν ένα παιδί που «δεν μπορούσε να είναι αδιάφορο για τη θλίψη». «Μέναμε στο κέντρο του Μιλάνου σε ένα κτίριο περιτριγυρισμένο από ζητιάνους. Ήθελε να τους βοηθήσει, να τους μιλήσει, να τους φέρει φαγητό και κουβέρτες».

Πρόσθεσε ότι ο Κάρλο ήταν κατά τα άλλα ένα συνηθισμένο παιδί, που έκανε παρέα με φίλους και έπαιζε αθλήματα. «Ο Κάρλο ήταν φανατικός του διαδικτύου, αλλά είχε την ψυχραιμία να χρησιμοποιεί την τεχνολογία για καλό σκοπό και δεν την εκμεταλλευόταν», τόνισε η Σαλζάνο.

Το κίνημα που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον Acutis ήταν εμφανές από την ημέρα που πέθανε, καθώς σοβαρά άρρωστοι άρχισαν να προσεύχονται σε αυτόν για θεραπεία. Στην κηδεία του παρευρέθηκε πλήθος ανθρώπων τους οποίους είχε βοηθήσει όσο ήταν εν ζωή, ανάμεσά τους μετανάστες και παιδιά που είχαν πέσει θύματα εκφοβισμού.

Οι άνθρωποι επισκέπτονται τον τάφο του Carlo Acutis, ο οποίος πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών, στο Ιερό της Εκκλησίας της Santa Maria Maggiore στην Ασίζη
Οι άνθρωποι επισκέπτονται τον τάφο του Carlo Acutis, ο οποίος πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών, στο Ιερό της Εκκλησίας της Santa Maria Maggiore στην Ασίζη / REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Τα θαύματά του

Η μητέρα του ισχυρίζεται ότι περίπου την εποχή της κηδείας του άρχισε να κάνει θαύματα, και πέρυσι ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος απέδωσε στον Acutis δύο θαύματα.

Το πρώτο, σύμφωνα με το Βατικανό, αφορούσε την ανάρρωση ενός αγοριού στη Βραζιλία από μια σπάνια ασθένεια που επηρέαζε το πάγκρεας του. Το δεύτερο ήταν η θεραπεία ενός φοιτητή στη Φλωρεντία με αιμορραγία στον εγκέφαλο από τραύμα στο κεφάλι, και του οποίου η μητέρα είχε προσευχηθεί στον τάφο του Acutis στην Ασίζη.

Οι πιστοί κρατούν ένα πανό καθώς ο Πάπας Λέων XIV τελεί την Ιερή Λειτουργία για την αγιοποίηση του Carlo Acutis
Οι πιστοί κρατούν ένα πανό καθώς ο Πάπας Λέων XIV τελεί την Ιερή Λειτουργία για την αγιοποίηση του Carlo Acutis / REUTERS/Matteo Minnella

Η ταχύτητα με την οποία ο Acutis έχει αγιοποιηθεί, ειδικά σε σύγκριση με τον Frassati, δείχνει πόσο πρόθυμη είναι η εκκλησία να προσελκύσει περισσότερους νέους ανθρώπους.

Μια καλόγρια κρατά μια φωτογραφία του Carlo Acutis και του Pier Giorgio Frassati την ημέρα που ο Πάπας Λέων XIV τελεί την Ιερή Λειτουργία για την αγιοποίηση του Carlo Acutis
Μια καλόγρια κρατά μια φωτογραφία του Carlo Acutis και του Pier Giorgio Frassati την ημέρα που ο Πάπας Λέων XIV τελεί την Ιερή Λειτουργία για την αγιοποίηση του Carlo Acutis / REUTERS/Matteo Minnella

Ο Φρασάτι, ο δεύτερος νέος που αγιοποιήθηκε, έζησε από το 1901 έως το 1925, και πέθανε από πολιομυελίτιδα σε ηλικία 24 ετών. Γεννήθηκε σε μια εξέχουσα οικογένεια του Τορίνο, αλλά ήταν γνωστός για την αφοσίωσή του στην υπηρεσία των φτωχών και στην πραγματοποίηση πράξεων φιλανθρωπίας, ενώ παράλληλα μετέδιδε την πίστη του στους φίλους του.

