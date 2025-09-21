Κόσμος

Βατικανό: Ο πάπας Λέων εκφράζει την αλληλεγγύη του με τη «μαρτυρική γη» της Γάζας

Από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο ποντίφικας υπενθύμισε ότι κανένα μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία ή την εκδίκηση, καλώντας σε ειρήνη για τον παλαιστινιακό λαό
Ο Πάπας Λέων ΙΔ'
Ο Πάπας Λέων ΙΔ' / Vatican Media / Mario Tomassetti / Handout via REUTERS

Κατά την κυριακάτικη προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, ο πάπας Λέων εξέφρασε αυτό το Κυριακάτικο (21.09.2025) την αλληλεγγύη της Καθολικής Εκκλησίας προς τον παλαιστινιακό λαό της Γάζας, την οποία χαρακτήρισε «μαρτυρική γη».

Απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους καθολικών ενώσεων που είχαν συγκεντρωθεί στο Βατικανό, πίσω από πανό με το σύνθημα «Ειρήνη για τη Γάζα», ο πάπας Λέων χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες της Εκκλησίας υπέρ των κατοίκων της Γάζας.

«Το επαναλαμβάνω: δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία ή την εκδίκηση. Οι λαοί έχουν ανάγκη από ειρήνη», τόνισε, καταχειροκροτούμενος από τους πιστούς.

