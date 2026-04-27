Βάζουν αλεξίσφαιρο γιλέκο στον Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών

Μετά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο η ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις και να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο ο Τραμπ να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Fox News, Πίτερ Ντούσι, και δημοσίευμα της New York Post βρίσκονται σε εξέλιξη «συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο» για το κατά πόσο «ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αρχίσει να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο σε μελλοντικές δημόσιες εκδηλώσεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συζήτηση για αλεξίσφαιρο προταθεί ξανά κατά την πρώτη απόπειρα αλλά γρήγορα απορρίφθηκε. Ωστόσο, το τελευταίο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών επαναφέρει αυτό το σενάριο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε δύο ακόμη σοβαρές απειλές που είχε δεχθεί ο Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο του 2024.

Στις 13 Ιουλίου 2024, ο Τόμας Κρουκ άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια, τραυματίζοντας ελαφρά τον Τραμπ στο αυτί, ενώ από την επίθεση σκοτώθηκε ένας πολίτης και τραυματίστηκαν άλλοι δύο. Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγους μήνες αργότερα, ο Ράιαν Ρουθ εντοπίστηκε οπλισμένος σε θέση ελεύθερου σκοπευτή κοντά σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα, όπου βρισκόταν ο Τραμπ. Ο Ρουθ συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο.

Οι διαδοχικές αυτές απειλές έχουν σημάνει συναγερμό στις αμερικανικές Αρχές, με τον Λευκό Οίκο να επανεξετάζει συνολικά τα πρωτόκολλα προστασίας του προέδρου σε δημόσιες εμφανίσεις.