«Καμπανάκι» της Ισπανίας για τα αεροπορικά εισιτήρια: «Αγοράστε τώρα» γιατί έρχεται εκτόξευση τιμών

Αεροδρόμιο στην Γκραν Κανάρια
REUTERS/Borja Suarez

Καμπανάκι για τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων που λόγω του πολέμου στο Ιράν θα εκτοξευτούν χτυπά ο υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια το συντομότερο δυνατό για να αποφύγουν το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές στα εισιτήρια λόγω των αυξανομένων τιμών του πετρελαίου που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν, προειδοποιεί ο υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας την ώρα που ακόμα δεν διαφαίνεται κάποια λύση στη Μέση Ανατολή.

Η Ισπανία, η οποία υποδέχθηκε αριθμό ρεκόρ 97 εκατομμυρίων τουριστών πέρυσι, 3,5% περισσότερους από το 2024, θα μπορούσε να διατηρήσει παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης φέτος, πρόσθεσε ο Ζόρδι Ερέου.

Ωστόσο οι υψηλότερες τιμές καυσίμων απειλούν να επιβαρύνουν τη ζήτηση, προειδοποίησε σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ισπανική εφημερίδα Expansion.

«Αυτό που συνιστούμε είναι ο κόσμος να αγοράσει τα εισιτήριά του τώρα επειδή είναι αλήθεια ότι (οι αεροπορικές εταιρείες) χρησιμοποιούν τώρα κηροζίνη που έχει αγοραστεί εδώ και κάποιο καιρό, και ως εκ τούτου υπάρχει ένα στοιχείο διακυμάνσεων των τιμών», σημείωσε ο υπουργός.

«…Ήδη είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ισπανικές και οι ευρωπαϊκές αρχές λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη ελλείψεων καυσίμων.

Η διατάραξη στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου ώθησε τις τιμές προς τα πάνω κατά περίπου 50% μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αυξανόμενες τιμές πετρελαίου προσέθεσαν πάνω από 100 δολάρια στην τιμή των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων από την Ευρώπη, με το κόστος αυτό να είναι πιθανό να πυροδοτήσει υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η ομάδα ακτιβιστών Transport & Environment.

Ο Ερέου σημείωσε ότι η Ισπανία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, έχει μεγαλύτερο απόθεμα κηροζίνης και υψηλότερη παραγωγική δυνατότητα από άλλες χώρες.

Ωστόσο προειδοποίησε: «Αν οι χώρες που στέλνουν τουρίστες στην Ισπανία έχουν προβλήματα, θα τα έχουμε κι εμείς».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το «φόρεμα Temu» της συζύγου του Πιτ Χέγκσεθ στο δείπνο των ανταποκριτών διχάζει τις ΗΠΑ
«Την λυπάμαι, ο άντρας της είναι πολύ πλούσιος και δεν της αγοράζει ένα καλό φόρεμα» γράφει κάποιος ενώ άλλος: «Τώρα σας ενοχλούν και τα οικονομικά φορέματα; Τι πρέπει τελικά να κάνουν για να σας ικανοποιήσουν;»
Viral το φόρεμα της συζύγου του Πιτ Χέγκσεθ στο Δείπνο των Ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο
Σάλος με τον Μπεν Στίλερ: Η παρεξηγημένη ανάρτηση του ηθοποιού που εξόργισε το διαδίκτυο και τους MAGA
Η ανάρτηση του Στίλερ έγινε 20 λεπτά μετά την επίθεση με πυροβολισμούς στο δείπνο των αντακριτών του Λευκού Οίκου αλλά αφορούσε τη νίκη της ομάδας μπάσκετ Νιου Γιορκ Νικς
Μπεν Στίλερ
Στη Ρωσία ο Αραγτσί: Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν
Από την Αγία Πετρούπολη, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φέρουν την ευθύνη για την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν
O Αμπάς Αραγτσί
Τζέικ Ράινερ: Ο γιος του Ρομπ Ράινερ μιλάει πρώτη φορά για τη δολοφονία των γονιών του – «Η ζωντανή μου κόλαση»
«Ο κόσμος μου, όπως τον ήξερα, είχε καταρρεύσει. Ήμουν σε ένα παραλήρημα» - Ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του δολοφονήθηκαν από τον γιο τους και αδερφό του, Νικ Ράινερ
Ο Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του Μισέλ και τον γιο τους Τζακ
