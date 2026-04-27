Ντόναλντ Τραμπ για βασιλιά Κάρολο: «Θα είναι πολύ ασφαλής» κατά την επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα είναι «πολύ ασφαλής» κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψης του στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα (27.04.2026).

Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια της βασιλικής επίσκεψης μετά το περιστατικό της επίθεσης στο Δείπνο των Ανταποκριτών το Σάββατο (25.04.2026), ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην εκπομπή 60 Minutes του CBS ότι οι χώροι του Λευκού Οίκου, όπου θα επισκεφθεί ο Βασιλιάς Κάρολος, είναι «πραγματικά ασφαλείς».

Περαιτέρω συνομιλίες για την ασφάλεια πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Λευκού Οίκου και των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, σύμφωνα με το BBC, μετά το περιστατικό με τον ένοπλο στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Το πρόγραμμα του Βασιλιά και της Βασίλισσας θα προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό όπως έχει προγραμματιστεί, ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ελπίζει ότι αυτό θα μπορούσε να μειώσει τις διπλωματικές εντάσεις.

Ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Σερ Κρίστιαν Τέρνερ, δήλωσε ότι η επίσκεψη θα αφορά την «ανανέωση και αναζωογόνηση μιας μοναδικής φιλίας» μεταξύ των δύο χωρών.

Είπε ότι ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ μίλησε με τον Τραμπ την Κυριακή και ότι το ταξίδι θα προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό όπως αναμένεται.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα επικοινώνησαν ιδιωτικά με τους Τραμπ για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους μετά την επίθεση, κατά την οποία ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε ελαφρά και ο πρόεδρος και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ασφαλές μέρος

Η τετραήμερη επίσημη επίσκεψη θα ξεκινήσει στην Ουάσινγκτον, με τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα να υποδέχονται στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ.

Η επίσημη επίσκεψη, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, σηματοδοτεί την 250η επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία και είναι η πρώτη στη χώρα Βρετανού μονάρχη εδώ και δύο δεκαετίες.

Ο 77χρονος βασιλιάς, ο οποίος εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο και αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης το κάνει.

Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα τιμήσει τα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ενόψει της 25ης επετείου, ενώ η βασίλισσα Καμίλα θα παραστεί σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη δημιουργία του φανταστικού χαρακτήρα Γουίνι το Αρκουδάκι, πρωταγωνιστή των ομότιτλων παιδικών βιβλίων.

Η επίσκεψη στις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί στη Βιρτζίνια όπου ο βασιλιάς Κάρολος θα συναντηθεί με πρόσωπα που ασχολούνται με έργα για την προστασία της φύσης, σε μια αναφορά στον 50ετή ακτιβισμό του για το περιβάλλον.