Τζέικ Ράινερ: Ο γιος του Ρομπ Ράινερ μιλάει πρώτη φορά για τη δολοφονία των γονιών του – «Η ζωντανή μου κόλαση»

«Ο κόσμος μου, όπως τον ήξερα, είχε καταρρεύσει. Ήμουν σε ένα παραλήρημα» - Ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του δολοφονήθηκαν από τον γιο τους και αδερφό του, Νικ Ράινερ
Ο Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του Μισέλ και τον γιο τους Τζακ / Photo by: NDZ/STAR MAX/IPx / AP

Τέσσερις μήνες αφού εντοπίστηκαν νεκροί ο θρυλικός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ – με βασικό ύποπτο για τη δολοφονία τους τον γιο τους, Νικ Ράινερ – ο άλλος γιος τους, Τζέικ Ράινερ, περιέγραψε για πρώτη φορά τη στιγμή που έμαθε την τραγική αλήθεια σε μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Substack με τίτλο «Μαμά και Μπαμπάς».

«Το απόγευμα της 14ης Δεκεμβρίου, ήμουν στη Union Square, στο μνημόσυνο ενός από τους καλύτερούς μου φίλους, του Christian Anderson, ο οποίος είχε πεθάνει τον Οκτώβριο. Τότε μού τηλεφώνησε η αδερφή μου, Ρόμι, και μου είπε ότι ο πατέρας μας είχε πεθάνει. Μερικά λεπτά αργότερα, μου ξανατηλεφώνησε και μου είπε ότι και η μητέρα μας ήταν νεκρή» λέει ο γιος του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και συνεχίζει:

«Η οδική διαδρομή των 45 λεπτών από το κέντρο προς τα δυτικά της πόλης ήταν ατελείωτη. Ο κόσμος μου, όπως τον ήξερα, είχε καταρρεύσει. Ήμουν σε ένα παραλήρημα. Το μόνο πράγμα που μπορούσα να σκεφτώ ήταν ότι έπρεπε να φτάσω στο πατρικό μου».

Ο Τζέικ πρόσθεσε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να τον είχε προετοιμάσει για τον θάνατο και των δύο γονιών του.

«Είναι υπερβολικά οδυνηρό για να το συλλάβεις. Ακόμη ξυπνάω κάθε πρωί και πρέπει να πείσω τον εαυτό μου ότι όχι, δεν είναι όνειρο. Αυτή είναι πράγματι η ζωντανή μου κόλαση».

Ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από μαχαίρι στις 14 Δεκεμβρίου 2025 στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Λίγο αργότερα, οι αρχές συνέλαβαν τον γιο τους, Νικ Ράινερ, ως ύποπτο για τη διπλή ανθρωποκτονία, ο οποίος έχει δηλώσει «αθώος» για τη δολοφονία των γονιών του.

Ο Ρομπ Ράινερ, σκηνοθέτης γνωστών ταινιών όπως «Stand by Me» και «When Harry Met Sally», ήταν 78 ετών. Η Μισέλ Ράινερ, αναγνωρισμένη φωτογράφος και παραγωγός κινηματογράφου, ήταν 70 ετών.

Στη μακροσκελή ανάρτησή του, ο Τζέικ Ράινερ αναφέρθηκε εκτενώς στη θλίψη του και στη σχέση που είχε με τους γονείς του. Στο τέλος του κειμένου έκανε μόνο έμμεση αναφορά στον αδελφό του, χωρίς να τον κατονομάσει.

«Χάσαμε περισσότερο από τη μισή οικογένειά μας εκείνο το βράδυ με τον πιο βίαιο τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς», έγραψε. «Κάθε απώλεια γονέα είναι συντριπτική, όμως τίποτα δεν συγκρίνεται με το να χάνεις και τους δύο την ίδια στιγμή και, επιπλέον, να βρίσκεται ο αδελφός σου στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι κατανοεί το δημόσιο ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση, αλλά ξεκαθάρισε πως ορισμένες απαντήσεις θα δοθούν μόνο μέσα από τη δικαστική διαδικασία, ενώ άλλα ζητήματα θα παραμείνουν ιδιωτικά.

«Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει ερωτήματα για το τι συνέβη. Ορισμένες απαντήσεις θα έρθουν με τον χρόνο», ανέφερε.

«Όμως κάποια κομμάτια αυτής της ιστορίας ανήκουν μόνο στην οικογένειά μας και η προστασία της ιδιωτικότητάς τους είναι ο μόνος τρόπος να διαφυλάξουμε ό,τι λίγο απέμεινε από κάτι που μας αφαιρέθηκε».

Η δίκη του Νικ Ράινερ αναμένεται να συνεχιστεί.

