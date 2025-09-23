Συμβαίνει τώρα:
Vectis: Αποκαλύφθηκε νέο stealth μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ που θα συνοδεύει τα F-35 σε επικίνδυνες αποστολές

Η κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin για πρώτη φορά παρουσίασε το νέο αυτόνομο και «αόρατο» drone που θα αλλάξει τα δεδομένα στις αεροπορικές επιχειρήσεις
Concept art του μη επανδρωμένου αεροσκάφους Vectis / Φωτογραφία Lockheed Martin
Ένα εντυπωσιακό stealth μη επανδρωμένο αεροσκάφος με την κωδική ονομασία Vectis αποκάλυψε η αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να γίνει ο «αόρατος» συνοδός των μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F-35 των ΗΠΑ.

Το διαβόητο τμήμα Skunk Works που είναι υπεύθυνο για τα απόρρητα και προηγμένα αναπτυξιακά προγράμματα της Lockheed Martin, έδωσε για πρώτη φορά στην δημοσιότητα πληροφορίες για το Vectis, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα α αυτόνομο και stealth μη επανδρωμένο αεροσκάφος για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρουν στελέχη του Skunk Works, το Vectis είναι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με τα MQ-9 Reaper και τα MQ-4C Triton και μπορεί να πραγματοποιεί επιθέσεις ακριβείας, να εκτελεί αποστολές ηλεκτρονικού πολέμου ή να συνδέεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR).

Έχει επίσης την ικανότητα να ενσωματώνεται και να επιχειρεί ως «loyal wingman» με διαλειτουργικότητα σε συνδυασμό με σύγχρονα αεροσκάφη όπως τα F-35, με αποτέλεσμα να επεκτείνει την επιχειρησιακή εμβέλεια και την προβολή ισχύος των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων τόσο στο θέατρο επιχειρήσεων του Ινδο-Ειρηνικού όσο και στην Ευρώπη.

Η Lockheed Martin επισημαίνει ότι σημεία αναφοράς του Vectis είναι η επιβιωσιμότητά του, η αρθρωτή κατασκευή του και το χαμηλό κόστος παραγωγής που αντικατοπτρίζει και την φιλοσοφία της εταιρείας για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πλαίσιο του CCA, δηλαδή οικονομικά προσιτές πλατφόρμες αρκετά ανθεκτικές για να επιχειρούν με αποτελεσματικότητα και να επιστρέφουν από αποστολές υψηλής έντασης.

Δεν αποκαλύφθηκαν πληροφορίες για την μέγιστη ταχύτητα του Vectis και τον κινητήρα που θα διαθέτει, ωστόσο είναι σχεδιασμένο με «ανοιχτή αρχιτεκτονική» που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση διαφορετικών αισθητήρων, λογισμικού και συστημάτων, που του επιτρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα τις απαιτήσεις της αποστολής που θα κληθεί να εκτελέσει.

Η ανάπτυξη του Vectis βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Lockheed Martin να προβλέπει ότι η παρθενική του πτήση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2027, ενώ στόχος του είναι να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία από το 2028.

Σημειώνεται ότι εκτός από το Vectis, άλλα υποψήφια μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μπορούν να γίνουν οι «προστάτες» των stealth μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35 και F-22 είναι το YFQ-42A που κατασκευάζει η εταιρεία General Atomics Aeronautical Systems και το YFQ-44A που κατασκευάζει η εταιρεία Anduril.

Πηγή: OnAlert.gr

