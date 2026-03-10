Βέλγιο: Σοκαριστικός ξυλοδαρμός νεαρού γιατί υπερασπίστηκε μια κοπέλα – Τον άφησαν αναίσθητο

Σοκάρει το περιστατικό ξυλοδαρμού που σημειώθηκε στο Βέλγιο και δείχνει έναν νεαρό να δέχεται άγρια επίθεση από συνομήλικους του.

Ο ξυλοδαρμός έγινε έξω από έναν σταθμό τρένου στην πόλη Βιλβόρντ του Βελγίου και αιτία ήταν το γεγονός ότι ο νεαρός έσπευσε να υπερασπιστεί μια κοπέλα που δεχόταν παρενόχληση από μια ομάδα ατόμων.

Αρχικά ο νεαρός έχει αρχίσει να μιλάει με την ομάδα των νεαρών που είχαν παρενοχλήσει την κοπέλα

Ένας από αυτούς αρχίζει να τον χτυπά στο πρόσωπο, ενώ ένας άλλος τον σηκώσει στον αέρα και τον πετάει με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Αν και ήταν στη συνέχεια ανήμπορος έχοντας μάλιστα και σπασμούς οι νεαροί συνέχισαν να τον χτυπούν.

Violente agression devant la gare de Vilvorde (Belgique) : une victime hospitalisée https://t.co/7r6MShmTf7 pic.twitter.com/PktGNTTzzQ — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) March 9, 2026

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο,με τη ζωή του να μην βρίσκεται σε κίνδυνο.