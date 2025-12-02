Βέλγιο: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι για απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, είναι το ένα από τα τρία άτομα που συνελήφθησαν από την αστυνομία του Βελγίου σήμερα Τρίτη (02.12.2025), στο πλαίσιο έρευνας για απάτη που σχετίζεται με διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε προγράμματα κατάρτισης διπλωματών.

Η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση από τις αρχές του Βελγίου, όπως μετέδωσε η Le Soir επικαλούμενη έγκυρες πηγές, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του L’Echo. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα άλλα δύο άτομα που κρατούνται για να καταθέσουν είναι ένας διευθυντής του Κολλεγίου της Ευρώπης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας της EEAS (2021-2025), ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι διευθύνει το Κολλέγιο της Ευρώπης στη Μπριζ και η έρευνα αφορά υποψίες για ευνοιοκρατία και ενδεχόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό στην ανάθεση από την διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEAS) στο Κολλέγιο της Ευρώπης εκπαιδευτικού προγράμματος εννέα μηνών για μελλοντικούς διπλωμάτες της ΕΕ.

Federica Mogherini, the former High Representative of the European Union, has been detained during police raids as part of an anti-fraud investigation, Belgian media report. — euronews (@euronews) December 2, 2025

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, οι έρευνες αφορούν υπόθεση πιθανής απάτης σχετικής με τη χρήση χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έφοδος των βελγικών Αρχών στη διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Κολλέγιο της Ευρώπης

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από εφόδους των αρχών στην έδρα της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας (EEAS) στις Βρυξέλλες και σε κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πιθανή απάτη στη χρήση κοινοτικών κονδυλίων.

Η έρευνα έχει στόχο υποψίες για ευνοιοκρατία και ενδεχόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό στην ανάθεση από την EEAS στο Κολλέγιο της Ευρώπης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εννέα μηνών για μελλοντικούς διπλωμάτες της ΕΕ.

Τα προς διερεύνηση γεγονότα ανάγονται στην περίοδο 2021-2022 και οι παραβάσεις αφορούν ενδεχομένως «απάτη σε δημόσιο διαγωνισμό, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου», σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Το Κολλέγιο της Ευρώπης είναι ένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκπαιδεύει ευρωπαίους δημόσιους λειτουργούς.

Οι ερευνητές θέλουν να διαπιστώσουν «αν το Κολλέγιο της Ευρώπης ή αντιπρόσωποί του είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής» στο πλαίσιο της διαδικασίας της υποβολής προσφορών που πραγματοποίησε η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία, η οποία θεσπίστηκε επισήμως το 2021, είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ αρμόδιο για τη μάχη κατά των απατών στις χρηματοδοτήσεις της Ένωσης και για κάθε άλλη παράβαση που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντά της (διαφθορά, ξέπλυμα κεφαλαίων, διασυνοριακές απάτες με το φόρο προστιθέμενης αξίας).

Στο υπερεθνικό αυτό όργανο έχει ανατεθεί να ερευνά, αλλά και να διώκει και να οδηγεί στη δικαιοσύνη τους δράστες τέτοιων παραβάσεων, μια εξουσία την οποία δεν διέθετε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf).

Της έρευνας συμπροΐσταται ένας ανακριτής της δυτικής Φλάνδρας, της βελγικής επαρχίας όπου βρίσκεται η Μπρυζ. Τις έρευνες πραγματοποίησε η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου.

Πριν απ’ αυτή την αστυνομική επιχείρηση, η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας υπόπτων, κάτι που έγινε, υπογράμμισε επίσης η ευρωπαϊκή εισαγγελία, χωρίς να αναφέρει ονόματα ούτε καθήκοντα.