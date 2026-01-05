Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Βενεζουέλα: Διαταγή να συλλαμβάνεται όποιος στήριξε την ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ με στόχο τον Μαδούρο

Οι αστυνομικές αρχές έλαβαν εντολή για επιχειρήσεις με στόχο να βρουν συνεργάτες των Αμερικανών
Μέλος ένοπλης λαϊκής πολιτοφυλακής στη Βενεζουέλα
Μέλος ένοπλης λαϊκής πολιτοφυλακής στη Βενεζουέλα / REUTERS / Gaby Oraa

Μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα είναι πρακτικά πολιτικά «ακέφαλη» αφού ο ηγέτης της δικάζεται σήμερα (05.01.2025) στη Νέα Υόρκη.

Την ίδια στιγμή, ο κόσμος στη Βενεζουέλα ανησυχεί για την επόμενη μέρα και για την μετά-Μαδούρο εποχή, ενώ υπάρχει φόβος για περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.

Με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα και την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο διατάχθηκε η αστυνομία «να ξεκινήσει αμέσως» την έρευνα και να συλλάβει «όποιον εμπλέκεται στην προώθηση ή υποστήριξη της ένοπλης επίθεσης».

Το διάταγμα τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο, όμως μόλις σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
267
261
250
233
149
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ματαιώνεται το 15% των πτήσεων από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ στη Γαλλία λόγω έντονων χιονοπτώσεων
Το γαλλικό υπουργείο μεταφορών προέτρεψε τους ταξιδιώτες να ελέγξουν αν η πτήση τους θα αναχωρούσε πριν φύγουν από το σπίτι τους και να μεταβούν στο αεροδρόμιο με μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με αυτοκίνητο
Αεροπλάνο
Ο Τραμπ «δυστυχώς σοβαρολογεί» όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία, δηλώνει η πρωθυπουργός της Δανίας
«Έχω καταστήσει πολύ σαφές τη θέση του Βασιλείου της Δανίας, και η Γροιλανδία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να γίνει μέρος των ΗΠΑ» ξεκαθαρίζει η Μέτε Φρέντερικσεν
Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν
Newsit logo
Newsit logo