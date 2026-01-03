Βενεζουέλα: Η Κολομβία αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα μετά την αμερικανική επίθεση – Διεθνείς αντιδράσεις

Την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα διέταξε ο πρόεδρος της Κολομβίας, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη γειτονική του χώρα. Την ίδια στιγμή, Ισπανία, Ιταλία, Ρωσία, Γερμανία, Βέλγιο και Ιράν καταδικάζουν τα πλήγματα και ζητούν να δοθεί τέλος με ειρηνικό τρόπο.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, χαρακτήρισε τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ ως «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

«Η κυβέρνηση της Κολομβίας καταδικάζει την επίθεση κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και της Λατινικής Αμερικής», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που συγκάλεσε στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 10:00 στην Ελλάδα).

Ο Κολομβιανός πρόεδρος ζήτησε επίσης την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επισημαίνοντας πως «οι εσωτερικές συγκρούσεις επιλύονται ειρηνικά από τον λαό».

Δείτε στο live του newsit.gr, όλα όσα γίνονται στη Βενεζουέλα.

Έκκληση για αποκλιμάκωση από Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία

Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση στη Βενεζουέλα ενώ μια ομάδα για την αντιμετώπιση κρίσεων πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα.

Το γερμανικό υπουργείο πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

in the streets of Caracas, Venezuela, near the Miraflores Presidential Palace.pic.twitter.com/wGu3ts7TWi — Saikiran Kannan | @saikirankannan) January 3, 2026

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα πως η Ρώμη και η διπλωματική αντιπροσωπεία της στο Καράκας παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης στη Βενεζουέλα με την προσοχή τους στραμμένη ιδιαιτέρως στην ιταλική κοινότητα της χώρας.

Ο Ταγιάνι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται διαρκώς και πως έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα του υπουργείου Εξωτερικών για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Βενεζουέλα δήλωσε σήμερα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI ότι περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη Βενεζουέλα, οι περισσότεροι με διπλό διαβατήριο, καθώς και μερικοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί για εργασία ή τουρισμό.

Βέλγιο: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση

Το Βέλγιο συντονίζει τις ενέργειές του με τους ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Η πρεσβεία μας στην Μπογοτά, η οποία είναι αρμόδια για τη Βενεζουέλα, και οι υπηρεσίες μας στις Βρυξέλλες έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους μας», αναφέρει ο ΥΠΕΞ του Βελγίου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το Ιράν καταδικάζει την στρατιωτική επίθεση

Το Ιράν, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, καταδίκασε «σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της χώρας αυτής μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν το Καράκας.

«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά την αμερικανική στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας, στην οποία καταγγέλλεται «η παράνομη επίθεση των ΗΠΑ», εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Videos from Venezuela show smoke and explosions in Caracas. The first blast was recorded at approximately 1.50am local time.



Follow live updates:#WithLivingston pic.twitter.com/On6IZLIHog — Elvis Livingston (@ELivingsto69486) January 3, 2026

Ρωσία: Να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση

Η Ρωσία καταδικάζει την αμερικανική «ένοπλη επίθεση» εναντίον της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ

Η Ρωσία ανησυχεί βαθιά και καταδικάζει μια «πράξη ένοπλης επίθεσης» εναντίον της Βενεζουέλας που πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Στην τρέχουσα κατάσταση, είναι σημαντικό … να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να επικεντρώσουμε στην εξεύρεση μιας διεξόδου από την κατάσταση αυτή μέσω του διαλόγου», αναφέρεται σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο.