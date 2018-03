Βενεζουέλα: Πέθανε ο Χοσέ Αντόνιο Αμπρέου, ιδρυτής του ιστορικού «El Sistema»

«Ένας σπουδαίος πολίτης της Βενεζουέλας μας εγκατέλειψε. Ευχαριστούμε, Μαέστρο Χοσέ Αντόνιο Αμπρέου, για την όμορφη κληρονομιά που αφήσατε στα παιδιά και στους νέους της Βενεζουέλας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Παιδείας της Βενεζουέλας, ο Ελίας Χάουα.

«Σας ευχαριστούμε για τη στοργή σας, για την ευκαιρία να συμβάλλουμε στο έργο σας. Θα σας έχουμε για πάντα στις καρδιές μας», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απέτισε επίσης φόρο τιμής στον μουσικό. «Μας αφήνει σπουδαία κληρονομιά, ηθική και πολιτισμική», τόνισε. «Το έργο του μένει σε όλες τις γειτονιές της Βενεζουέλας.»

Γεννημένος την 7η Μαΐου 1939 στη Βαλέρα, μια πόλη στην Πολιτεία Τρουχίγιο, ο Αμπρέου ίδρυσε το 1975 το Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles (Σύστημα Ορχηστρών Παιδιών κι Εφήβων), που θα γινόταν γνωστό απλά με το όνομα El Sistema, Το Σύστημα.

Επρόκειτο για ένα κυβερνητικό σχέδιο με σκοπό να αποκτήσουν μουσική παιδεία παιδιά από λαϊκές, φτωχές συνοικίες.

Το μοντέλο αναπαρήχθη έκτοτε σε πάνω από 50 χώρες, με αποτέλεσμα ο Αμπρέου να αποκτήσει ευρύτατη διεθνή αναγνώριση: το 1993, του απονεμήθηκε το Διεθνές Βραβείο Μουσικής της Ουνέσκο, ενώ το 2008, έλαβε το Principe de Asturias de las Artes, την κορυφαία τιμητική διάκριση της Ισπανίας.

Το όνομα του Χοσέ Αντόνιο Αμπρέου είχε ακουστεί στις συζητήσεις ακόμη και για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Ίσως η γνωστότερη μορφή του El Sistema σε διεθνές επίπεδο είναι ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ, που απέκτησε την μουσική του παιδεία χάρη στο πρόγραμμα αυτό κι είναι σήμερα ο διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λος Άντζελες.

Ο Ντουνταμέλ ανέβασε στο Twitter έναν συγκινησιακά φορτισμένο αποχαιρετισμό, «με όλη μου την αγάπη και την αιώνια ευγνωμοσύνη μου στον πατέρα μας, τον ιδρυτή του El Sistema», κάτω από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του ιδίου με τον Αμπρέου.

Con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema.

With devoted love and eternal gratitude to my mentor and father of El Sistema. pic.twitter.com/tPpA0oCRzm

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) 24 Μαρτίου 2018