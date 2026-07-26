Περσικός Κόλπος: Ηρεμία στο μέτωπο Ιράν – ΗΠΑ, αλλά αυξάνεται η ανησυχία από τη δράση των Χούθι

Ηρεμία επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας για πρώτη φορά στον Περσικό Κόλπο, μετά από δύο εβδομάδες αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν με την ανησυχία, ωστόσο να εντείνεται από την δράση των Χούθι.

Οι ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και η δράση των Χούθι στον Περσικό Κόλπο εντείνουν τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα.

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Την ίδια ώρα, η Υεμένη οδεύει προς νέα κλιμάκωση του εμφυλίου, με την αεροπορία της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης να πλήττει θέσεις των φιλοϊρανών Χούθι.

Από την άλλη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ζήτησε «διάλογο και διπλωματία» για την επίλυση της κρίσης στην Υεμένη, ενώ η Τεχεράνη κατήγγειλε ουκρανική επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα. Παράλληλα, ο Αραγτσί είχε επικοινωνία με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε πλήρη ισχύ, χωρίς να διευκρινίσει γιατί σταμάτησαν τα πλήγματα. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσουν τα επόμενα βήματα απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας πως δεν βιάζεται να λάβει αποφάσεις ενόψει των εκλογών.

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Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Το Ιράν πούλησε πετρέλαιο αξίας 11,5 δισεκ. δολαρίων (10 δισεκ. ευρώ) μεταξύ της 28ης Φεβρουαρίου και της 8ης Απριλίου, όταν επιτεύχθηκε εκεχειρία, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο. Από τις 8 Απριλίου έως τις 7 Ιουλίου, όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, πωλήθηκε πετρέλαιο αξίας 6,5 δισεκ. δολαρίων (5,7 δισεκ. ευρώ), αναφέρει η ίδια πηγή.

«Αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου που προβλέπονταν στον ετήσιο προϋπολογισμό, εν μέσω αυτής της κρίσης», διευκρινίζει το ιρανικό υπουργείο.

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο κορυφαίος ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ είχε δηλώσει πάντως ότι λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου, το Ιράν δεν κατάφερε να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι» εκείνη την περίοδο.