Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κόσμο – Αναφορές για τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Βερολίνο, καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος, στην περιοχή Gesundbrunnen της γερμανικής πρωτεύουσας, αργά χθες (26.03.2025) το βράδυ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό το Βερολίνο σημειώθηκε, όταν αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας 16χρονος, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε κόσμο σε πεζοδρόμιο της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι ο ανήλικος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα για να ξεφύγει, καθώς δεν είχε σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και εξελισσόταν καταδίωξη για να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί.

‘Berlin – A 16-year-old, fleeing from the police, rams a car into a crowd, leaving several people injured.’#Gesundbrunnen #Berlin #Germany pic.twitter.com/KJBVRTWl01