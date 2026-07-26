Γερμανία: Τροχόσπιτο παρέσυρε αυτοκίνητα που ήταν σταματημένα σε μποτιλιάρισμα – 34 τραυματίες

Τροχαίο με 34 τραυματίες σε αυτοκινητόδρομο της Θουριγγίας στη Γερμανία συνέβη χθες Σάββατο (25.07.2026) όταν αυτοκινούμενο τροχόσπιτο παρέσυρε τα αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί σε μποτιλιάρισμα.

Ανάμεσα στους τραυματίες στο τροχαίο στη Γερμανία, είναι πολλά παιδιά. Ωστόσο, η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία, διευκρίνισε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας.

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Ο οδηγός του αυτοκινούμενου τροχόσπιτου, στο οποίο επέβαιναν δύο παιδιά, δεν αντιλήφθηκε το μποτιλιάρισμα μπροστά του και προσέκρουσε με ορμή σε ακινητοποιημένα οχήματα.

Συνολικά εννέα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Μεταξύ αυτών, δύο μικρά λεωφορεία στα οποία επέβαιναν 11 παιδιά με ειδικές ανάγκες και οκτώ φροντιστές.

Η αστυνομία εκτίμησε πως το ύψος των ζημιών ανέρχεται σε περίπου 350.000 ευρώ.

Το μποτιλιάρισμα προκλήθηκε ύστερα από ατύχημα στο αντίθετο ρεύμα, όπου είχε ανατραπεί τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.