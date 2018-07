Video σοκ από τη στιγμή των πυροβολισμών στο Τορόντο

Οι πυροβολισμοί που ακολουθούν «παγώνουν» το αίμα. Τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης στην ελληνική συνοικία του Τορόντο κατέγραψε κάτοικος της περιοχής και το video δεν άργησε να κάνει το γύρο του κόσμου.

Ανέβηκε πρώτα στο Instagram και στη συνέχεια παντού.

Δείτε τη σοκαριστική στιγμή της επίθεσης



Super raw & clear Video of #Toronto #Danforth shooter via @arilanise on Instagram. pic.twitter.com/6cbrDFHSOX

