Το video από τη στιγμή του δυστυχήματος δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία της πόλης Τέμπε. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή που το ταξί της Uber παρασύρει τη 49χρονη Ελέιν Χέρζμπεργκ.

Όλα έγιναν το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Δείχνει πως το αυτόνομο ταξί (μάρκας Volvo) της Uber δεν «έκοψε» ταχύτητα όταν άνθρωπος βρέθηκε στο δρόμο του. Τη στιγμή της σύγκρουσης, η 49χρονη διέσχιζε με το ποδήλατό της το δρόμο.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα δυο βίντεο. Ένα που δείχνει το δρόμο κι ένα από το εσωτερικό του Volvo.

Στα τέσσερα δευτερόλεπτα που διαρκεί η εικόνα που δείχνει το δρόμο, το ταξί της Uber κινείται σε έναν σκοτεινό, άδειο και μεγάλο δρόμο. Και ξαφνικά εμφανίζεται η ποδηλάτης και γίνεται η σύγκρουση.

Το κομμάτι από το εσωτερικό του αυτοκινήτου έχει διάρκεια 14 δευτερόλεπτα. Δείχνει τη χειριστή του αυτοκινήτου, η οποία αναγνωρίστηκε ως η 44χρονη Ραφαέλα Βάσκες να κοιτά κάτι αλλά όχι το δρόμο.

Ενώ κοιτά κάτι μέσα στο αυτοκίνητο, κοιτάζει το δρόμο και σοκάρεται όταν βλέπει την άτυχη 49χρονη μπροστά της.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) March 21, 2018