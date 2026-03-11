Βίκυ Σάφρα: Η Θεσσαλονικιά που πήγε στη Βραζιλία και βρέθηκε στη λίστα Forbes με περιουσία που φτάνει τα 27 δισ. δολάρια

Η πλουσιότερη Ελληνίδα για το 2026 είναι η Βίκυ Σάφρα με την περιουσία της τα φτάνει τα 27 δισ. δολάρια σύμφωνα με τη νέα λίστα Forbes για τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Η Βίκυ Σάφρα, το γένος Σαρφάτη, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όμως στα παιδικά της χρόνια, η οικογένειά της μετακόμισε στη Βραζιλία, αναζητώντας ευκαιρίες και ένα καλύτερο μέλλον σε μια χώρα που αναπτυσσόταν ραγδαία. Εκεί, γνώρισε τον Τζόζεφ Σάφρα, έναν χαρισματικό επιχειρηματία με καταγωγή από τον Λίβανο, του οποίου η οικογένεια είχε ήδη μια σημαντική παρουσία στον τραπεζικό τομέα. Το 1969, σε ηλικία μόλις 17 ετών, παντρεύτηκαν, απέκτησαν μαζί 4 παιδιά και 14 εγγόνια και με τον θάνατο του συζύγου της το 2020 εκείνη κληρονόμησε όλη αυτή την περιουσία που την έβαλε στη λίστα Forbes.

Οι δυο τους έζησαν στη Βραζιλία και τα τελευταία χρόνια στην Ελβετία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και στρέφοντας την προσοχή τους στην οικογένειά τους, και στη φιλανθρωπική τους δράση.

Οι επιχειρήσεις της οικογένειας Σάφρα

Ο Τζόζεφ Σάφρα ήταν ιδιοκτήτης της Banco Safra, μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της Βραζιλίας. Η οικογένεια Σάφρα είχε ξεκινήσει την επιχειρηματική της πορεία από τον 19ο αιώνα, όταν χρηματοδοτούσε καραβάνια εμπόρων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σταδιακά, οι Σάφρα επέκτειναν τη δραστηριότητά τους, χτίζοντας έναν τραπεζικό κολοσσό με παρουσία σε όλο τον κόσμο.

Η Banco Safra επεκτάθηκε διεθνώς, δημιουργώντας θυγατρικές σε μεγάλες οικονομίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελβετία. Παράλληλα, η οικογένεια απέκτησε μια σειρά από εμβληματικά ακίνητα, μεταξύ των οποίων το ιστορικό κτίριο Gherkin στο Λονδίνο και πολυτελή ακίνητα στη Νέα Υόρκη. Η στρατηγική τους βασιζόταν στη διατήρηση ενός συντηρητικού, αλλά σταθερά αναπτυσσόμενου επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Πέρα από τον τραπεζικό τομέα, η οικογένεια Σάφρα έχει επενδύσει σε ακίνητα, κάτι που πάντα ενδιέφερε τη Βίκυ λόγω της πίστης της στη διαχρονική αξία της γης και των ακινήτων.

Για εκείνη, οι επενδύσεις δεν ήταν μόνο μια στρατηγική για την ανάπτυξη της περιουσίας τους, αλλά και ένας τρόπος να διαμορφώσει τον αστικό χώρο και να αφήσει ένα μόνιμο αποτύπωμα στην οικονομική ιστορία.

Η περιουσία της προέρχεται από τον τραπεζικό όμιλο που δημιούργησε ο εκλιπών σύζυγός της Τζόζεφ Σάφρα, ο οποίος απεβίωσε το 2020.

Η Βίκυ Σάφρα, γεννημένη στην Ελλάδα, διαθέτει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα και ζει κυρίως στην Ελβετία.

Οι δραστηριότητες της οικογένειας εκτείνονται στη διεθνή τραπεζική και την ακίνητη περιουσία, με βασικό πυλώνα την J. Safra Sarasin, η οποία το 2025 συμφώνησε να αποκτήσει περίπου το 70% της δανικής Saxo Bank σε συμφωνία αξίας περίπου 1,2 δισ. δολαρίων.

Ίδρυσαν το φιλανθρωπικό ίδρυμα που φέρει το όνομά τους «Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation», το οποίο κάνει δωρεές σε νοσοκομεία και σε ιδρύματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και τις τέχνες. Έχει επίσης υποστηρίξει την αποκατάσταση ιστορικών μνημείων και τη διατήρηση έργων τέχνης, συνεχίζοντας την παράδοση της οικογένειας στην ενίσχυση του πολιτισμού.

Η επιλογή της να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Το Bloomberg χαρακτήρισε τη Βίκυ Σάφρα ως «διακριτική φύλακα μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας». Όταν η δύναμη και ο πλούτος τους αυξανόταν, το πεισματικό δόγμα τους ήταν ότι οι ίδιοι δεν θα πρέπει να τραβούν την προσοχή. Στο ίδιο επιμένει και σήμερα. Οι δημόσιες εμφανίσεις της, ατομικές και κοινές με τον σύζυγο ή και τα παιδιά τους, ήταν περιορισμένες, αλλά πάντα προκαλούσαν αίσθηση. Στον ίδιο δρόμο συνεχίζει. Της πρότειναν, μεταξύ άλλων, να αγοράσει μια σπουδαία βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική ομάδα, την Κορίθιανς, αλλά αρνήθηκε.

Ένας λόγος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της δημόσιας έκθεσης είναι η ασφάλεια. Η Βραζιλία όπου έζησε πολλές δεκαετίες, αλλά και η εβραϊκή καταγωγή παίζουν σημαίνοντα ρόλο. Ο αστικός μύθος ήθελε όλη την ελίτ της φρουράς του ζευγαριού, των τεσσάρων παιδιών τους και των δεκατεσσάρων εγγονιών τους να έχουν εκπαιδευτεί από την Μοσάντ ή να αποτελείται από πρώην μέλη της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας.

Στον γάμο του γιου τους Ντέιβιντ μάλιστα, με την Tammy Kattan, εβραϊκής-λιβανικής καταγωγής τον Μάιο του 2012, στο Σάο Πάολο και για τον οποίο ξόδεψαν στη θρυλική Bufê Mansão França, κοντά διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων δολαρίων, με 1.800 προσκεκλημένους, για την ασφάλεια όλων, πέραν του συνήθως προσωπικού, χρησιμοποιήθηκαν και 300 πράκτορες της Μοσάντ.

Λόγω της παρουσίας εκεί του εκλεκτότερου επιχειρηματικού, επιστημονικού και καλλιτεχνικού εβραϊκού δυναμικού του πλανήτη. Αλλά και δείγμα των στενών σχέσεων της οικογένειας με την κυβέρνηση του Ισραήλ.

Τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ σχολίαζαν σχετικά για τη Βίκυ Σάφρα, ότι «η μητέρα του γαμπρού, το γένος Σαρφάτη, ελληνοεβραϊκής καταγωγής, διάσημη στην υψηλή κοινωνία του Σάο Πάολο και της Ευρώπης για τη θρυλική ομορφιά της, φαινόταν εκθαμβωτική με ένα εξαιρετικό στράπλες ανοιχτό ροζ Christian Dior Haute Couture, σχολαστικά προετοιμασμένο με πιέτες και με γεμάτη φούστα».

Που βρίσκονται τα 4 παιδιά τους

Η Βίκυ Σάφρα και τα τέσσερα ενήλικα παιδιά της κληρονόμησαν την περιουσία τους από τον αποβιώσαντα σύζυγό της και πατέρα τους, τον τραπεζίτη Τζόζεφ Σάφρα, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο μεγαλύτερος γιος της, ο 49χρονος Τζέικομπ Σάφρα, είναι υπεύθυνος για την ελβετική τράπεζα J. Safra Sarasin, την Safra National Bank της Νέας Υόρκης και τα διεθνή ακίνητα της οικογένειας.

Ο David Safra, 40 ετών, διαχειρίζεται την Banco Safra στη Βραζιλία και τα ακίνητα της J. Safra Group στη Βραζιλία.

Η οικογενειακή J. Safra Sarasin συμφώνησε τον Μάρτιο του 2025 να αγοράσει περίπου το 70% της Saxo Bank της Δανίας σε μια συμφωνία αξίας σχεδόν 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα παιδιά της Βίκυ, ο Αλμπέρτο και η Έσθερ, πούλησαν τα μερίδιά τους στον οικογενειακό όμιλο στα άλλα μέλη της οικογένειας Safra το 2024 και στις αρχές του 2025, αντίστοιχα, για μη γνωστά ποσά.

Η Βίκυ Σάφρα είναι η πλουσιότερη προσωπικότητα ελληνικής καταγωγής στη λίστα του Forbes για το 2026 και είναι ελάχιστα γνωστή στην Ελλάδα.

Η 73χρονη Βίκυ Σάφρα και η οικογένειά της, με εκτιμώμενη περιουσία 27 δισ. δολάρια, δραστηριοποιούνται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, ενώ η ίδια είναι περισσότερο γνωστή για τις φιλανθρωπίες, παρά για τις επιχειρήσεις της.