Βίντεο «αιχμαλώτισε» για πρώτη φορά ζωντανό σπάνιο καλαμάρι στην Ανταρκτική στα 2.152 μέτρα βάθος

Ένα σπάνιο καλαμάρι στην Ανταρκτική εντοπίστηκε σε βάθος 2.152 μέτρων στα παγωμένα νερά. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο είδος παρατηρήθηκε ζωντανό στο φυσικό του περιβάλλον, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Οι επιστήμονες κατέγραψαν για πρώτη φορά εικόνες από ένα σπάνιο καλαμάρι στην Ανταρκτική στον Νότιο Ωκεανό. Εντοπίστηκε από ερευνητές που επέβαιναν στο ερευνητικό σκάφος του ινστιτούτου «Schmidt Ocean», το τηλεχειριζόμενο (ROV) SuBastian.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιστήμονες είχαν σκοπό να αναζητήσουν ζωή σε μία κοιλότητα βάθους 3.000 μέτρων κοντά στο βόρειο άκρο της Ανταρκτικής, που ονομάζεται Powell Basin. Ωστόσο, όταν ο θαλάσσιος πάγος εμπόδισε τη διέλευσή τους, η ομάδα αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το τηλεχειριζόμενο όχημα, το οποίο έκανε την ανακάλυψη.

Το βίντεο με το καλαμάρι στάλθηκε στην Κατ Μπόλντσταντ, ειδική σε θέματα καλαμαριών από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Όκλαντ, η οποία το αναγνώρισε ως καλαμάρι του Ανταρκτικού ή Νότιου Ωκεανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από ό,τι γνωρίζω, αυτό είναι το πρώτο βίντεο με ζωντανό καλαμάρι αυτού του είδους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η ίδια στο «National Geographic».

Περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε βάθος μεταξύ 1.000 έως 4.000 μέτρων

Αν και οι επιστήμονες γνωρίζουν την ύπαρξη του καλαμαριού της Ανταρκτικής για πάνω από 100 χρόνια, όλα τα στοιχεία για τη ζωή του προέρχονταν από νεκρά δείγματα, σε δίχτυα ψαράδων ή διατηρημένο στο στομάχι άλλων ζώων.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα πλάσματα περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε βάθος μεταξύ 1.000 έως 4.000 μέτρων, όπου το μόνο φως είναι αυτό που παράγεται από τα παράξενα ζώα που ζουν εκεί.

Πιθανώς τρομαγμένο από τα έντονα φώτα του ROV στο συνήθως σκοτεινό περιβάλλον του, το καλαμάρι απελευθέρωσε ένα σύννεφο πρασινωπού μελανιού καθώς το σκάφος πλησίαζε.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν το καλαμάρι για λίγα λεπτά, χρησιμοποιώντας τα λέιζερ του ROV για να κάνουν μια πρόχειρη μέτρηση του μεγέθους του. Μετά από λίγο, το καλαμάρι της Ανταρκτικής εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Αν και δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν το φύλο ή την ηλικία του ζώου από αυτή τη σύντομη συνάντηση, ήταν αρκετό για να προσδιορίσουν το είδος του.

Το καλαμάρι έχει επίσης εξαιρετικά μεγάλα μάτια που χρησιμοποιεί για να διακρίνει τα πιο μικρά ίχνη φωτός, τόσο για να εντοπίζει τα θηράματά του όσο και για να αποφεύγει τυχόν θηρευτές.

Η καθημερινή του ζωή είναι πιθανώς ένας συνδυασμός ενεργού κυνηγετικού τρόπου ζωής, προσπαθώντας να πιάσει ψάρια για να φάει, ενώ αποφεύγει τα αρπακτικά.

πηγή: «Daily Mail»