Κόσμος

Βίντεο αποτυπώνει για πρώτη φορά μέλη φυλής που ζουν στον Αμαζόνιο: «Σκεφτόμουν από που θα έρθει το βέλος» λέει περιβαλλοντολόγος

Αν και στην αρχή οι πολεμιστές φαίνονταν ανήσυχοι στη συνέχεια ξεκίνησαν να διασκεδάζουν την παρουσία των επιστημόνων με την «περίεργη» όψη
Φυλή Αμαζονίου

Ένα σπάνιο βίντεο στο οποίο φαίνονται για πρώτη φορά καθαρά μέλη φυλής που ζουν απομωνομένα στον Αμαζόνιο, έδωσε στη δημοσιότητα ο Αμερικανός περιβαλλοντολόγος Paul Rosolie.

Στο βίντεο εμφανίζονται τα μέλη της φυλής του Αμαζονίου, δίπλα σε παραλία να παρατηρούν τρομοκρατημένα την ομάδα του περιβαλλοντολόγου. Αν και στην αρχή φαίνονται να φοβούνται και να μιλούν μεταξύ τους με αγωνία, στη συνέχεια το άγχος φεύγει και ξεκινούν να κάνουν αστεία μεταξύ τους, δείχνοντας τους επιστήμονες με την «περίεργη» όψη και ρούχα.

Ο περιβαλλοντολόγος, μιλώντας στο podcast του Lex Fridman αποκάλυψε πως αυτή ήταν μία από τις πιο έντονες στιγμές στην πορεία του.

Περιγράφοντας την σπάνια συνάντησή τους, είπε πως προσπαθούσε να αποκωδικοποιήσει τη γλώσσα του σώματός τους ενώ εκείνοι φαίνονταν σαν να ένιωθαν απειλή.

Αξίζει να αναφερθεί πως αυτή είναι ίσως η μοναδική φορά που καταγράφονται σε βίντεο τόσο ξεκάθαρα μέλη φυλής του Αμαζονίου. Τα περισσότερα πλάνα που έχουν δημοσιευτεί όλα αυτά τα χρόνια, τους έδειχναν θολούς και από απόσταση.

«Κοίτα πώς κινούνται. Κοίτα πώς δείχνουν. Κοίτα αυτόν με το τόξο. Σκεφτόμουν μόνο από που θα έρθει το βέλος. Όμως μετά κάτι άλλαξε. Καθώς μειωνόταν η απόσταση, τα μέλη της φυλής άρχιζαν να κατεβάζουν τα όπλα τους», λέει ο Paul Rosolie.

«Αυτοί είναι πολεμιστές… έμοιαζαν πραγματικά έτοιμοι για πόλεμο. Μετά στάθηκαν χαλαροί και χαμογέλαγαν», συμπλήρωσε ο Rosolie.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σχεδόν 200 άγνωστες φυλές εξακολουθούν να υπάρχουν παγκοσμίως, οι περισσότερες από αυτές στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου σε Βραζιλία και Περού.

Πληροφορίες από nypost.com

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
134
118
95
82
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Και όμως! Ο Τραμπ παρέλαβε το Νόμπελ Ειρήνης από την Ματσάδο: «Υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού»
Η νορβηγική επιτροπή Νόμπελ έχει ξεκαθαρίσει πως το Νόμπελ Ειρήνης δεν δωρίζεται ούτε μεταβιβάζεται - Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ και η φωτογραφία του με την Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Ντόναλντ Τραμπ / Μαρία Κορίνα Ματσάδο
35
Ηρεμία πριν την καταιγίδα στο Ιράν: Πως πείστηκε ο Τραμπ για να μην επιτεθεί, το βήμα πίσω στις εκτελέσεις από την Τεχεράνη
Το διπλωματικό «ψηστήρι» των χωρών του Κόλπου στον Αμερικανό πρόεδρο την ώρα που στην ιρανική τηλεόραση στήνεται σόου με «ομολογίες» διαδηλωτών
Ιράν
Newsit logo
Newsit logo