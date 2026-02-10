Βίντεο με την Γκισλέιν Μάξγουελ με φόρμα φυλακής ενώπιον Επιτροπής της Βουλής: Δεν απάντησε καμία ερώτηση για τον Επστάιν

Η επί χρόνια συνεργάτης του Τζέφρι Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών,αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια κλειστής, διαδικτυακής κατάθεσης ενώπιον Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων χθες τη Δευτέρα (09.02.2026), στο πλαίσιο της έρευνας του Κογκρέσου για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, επικαλούμενη το δικαίωμα που της δίνει η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί.

Η κατάθεση πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνες προσπάθειες της Επιτροπής να εξασφαλίσει την παρουσία της Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών σε σωφρονιστικό κατάστημα στο Τέξας για το σκάνδαλο Επστάιν. Παρά τη σημασία της διαδικασίας, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία, σύμφωνα με τα μέλη της Επιτροπής.

Η Μάξγουελ εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής με τη φόρμα της φυλακής και όταν ρωτήθηκε αν είχε σχέση με τον Επστάιν, είπε: «Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτησή σας, αλλά, κατόπιν συμβουλής του δικηγόρου μου, αρνούμαι με σεβασμό να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση και σε οποιαδήποτε σχετική ερώτηση. Η αίτηση habeas corpus (προσφυγή κατά της νομιμότητας της κράτησης) που έχω υποβάλει εκκρεμεί στο νότιο διαμέρισμα της Νέας Υόρκης. Ως εκ τούτου, επικαλούμαι το δικαίωμά μου να παραμείνω σιωπηλή, σύμφωνα με την Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών».

‘I respectively decline to answer this question and any related questions.’



Ghislaine Maxwell wore her prison uniform while testifying before Congress that she could not answer any questions about Jeffrey Epstein, video footage shows.



Maxwell spoke only to spell her name and… pic.twitter.com/Zn1F83qjkM — The Telegraph (@Telegraph) February 10, 2026

Η Επιτροπή είχε εκδώσει την αρχική κλήτευση τον Ιούλιο. Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2022, όταν ομοσπονδιακό δικαστήριο την έκρινε ένοχη για τη συνδρομή της στη διακίνηση ανήλικων κοριτσιών από τον Επστάιν. Η ίδια έχει αρνηθεί ότι κακοποίησε οποιονδήποτε και υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε ως αποδιοπομπαίος τράγος μετά τον θάνατο του χρηματιστή στη φυλακή το 2019, ισχυρισμό που οι εισαγγελικές αρχές έχουν απορρίψει.

«Όπως προβλεπόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία (σ.σ. του Συντάγματος) και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις», είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, μετά την ολοκλήρωση της σύντομης ακροαματικής διαδικασίας, κεκλεισμένων των θυρών. Χαρακτήρισε «απογοητευτική» την απόφαση της Μάξγουελ, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή του Τέξας όπου κρατείται.

Οι δικηγόροι της είχαν προειδοποιήσει με επιστολή τους τον Κόμερ ότι η πελάτισσά τους σκόπευε να επικαλεστεί το δικαίωμά της στη σιωπή, ώστε να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ο Κόμερ.

Αρχικά, οι συνήγοροι ζητούσαν, σε αντάλλαγμα για την κατάθεσή της, να της χορηγηθεί ποινική ασυλία, όμως η Επιτροπή αρνήθηκε να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής έγινε εν μέσω της θύελλας που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση, στις 30 Ιανουαρίου, εκατομμυρίων σελίδων, βίντεο και φωτογραφιών από το αρχείο Έπστιν, που έφεραν σε δύσκολη θέση πολλούς πολιτικούς και άλλους, σε όλον τον κόσμο. Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς σχολίασε ωστόσο ότι αυτά τα τρία εκατομμύρια σελίδες δεν περιέχουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άσκηση συμπληρωματικών διώξεων.

Ωστόσο, μολονότι η απλή αναφορά ενός ονόματος στους φακέλους Έπστιν δεν συνεπάγεται ότι το άτομο αυτό εμπλέκεται α πριόρι σε κάποια αξιόποινη πράξη, πολλές προσωπικότητες ανησυχούν για τις συνέπειες που θα έχει η αποκάλυψη των παρελθόντων δεσμών τους με τον σεξουαλικό εγκληματία.

Η Μάγξουελ δηλώνει έτοιμη να απαλλάξει τον Τραμπ και τους Κλίντον

Στην προκαταρκτική δήλωσή του ενώπιον της Επιτροπής, ο δικηγόρος της 64χρονης Μάξγουελ είπε ότι «δεν έχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι οι πρόεδροι Τραμπ ή Κλίντον είναι ένοχοι για οποιοδήποτε αδίκημα», πρόσθεσε ο Κόμερ.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο Ρεπουμπλικάνος νυν πρόεδρος Ντόναλντ Ταμπ διατηρούσαν και οι δύο φιλικές σχέσεις με τον Έπστιν, όμως διαβεβαιώνουν ότι είχαν διακόψει τις επαφές τους πολλά χρόνια πριν από τον θάνατο του τελευταίου στη φυλακή, το 2019 και δεν γνώριζαν τα εγκλήματά του.

Η ίδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει καλέσει σε ξεχωριστές ακροάσεις, στο τέλος του μήνα, τον Κλίντον και τη σύζυγό του, πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον. Την περασμένη εβδομάδα το ζευγάρι απαίτησε να γίνει δημόσια η συνεδρίαση της Επιτροπής, καθώς δεν θέλουν «να εργαλειοποιηθούν» οι δηλώσεις τους από τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Τοντ Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, πήγε στα τέλη Ιουλίου στη Φλόριντα, όπου έκτιε την ποινή της η Μάξγουελ και την ανέκρινε επί μιάμιση ώρα. Λίγο αργότερα, η 64χρονη μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή, με λιγότερο αυστηρό καθεστώς ασφαλείας, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των θυμάτων του Έπστιν και των συγγενών τους.

Σύμφωνα με την απομαγνητοφωνημένη κατάθεσή της, που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης τον Αύγουστο, η Μάξγουελ είπε ότι δεν πιστεύει πως ο Έπστιν αυτοκτόνησε στη φυλακή, αλλά δεν θέλησε να κάνει εικασίες για το ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του. Διαβεβαίωσε επίσης ότι ο πρώην σύντροφός της δεν διατηρούσε καμία «λίστα πελατών» και ότι η ίδια δεν γνώριζε αν είχε εκβιάσει κάποιες σημαντικές προσωπικότητες.