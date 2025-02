Βίντεο ντοκουμέντο με την φονική ισραηλινή επίθεση που εξουδετέρωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό

Ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media φέρεται να καταγράφει την φονική υπόγεια έκρηξη που εξουδετέρωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, την ώρα που βρισκόταν σε καταφύγιο μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη της οργάνωσης.

Το βίντεο που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) δείχνει πώς έγινε το χτύπημα της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό, όπου ήταν ένα από τα κρησφύγετα – αρχηγεία του Χασάν Νασράλα.

Αρχικά καταγράφεται μια έκρηξη στην άσφαλτο από την πρόσκρουση της bunker buster βόμβας. Η κεφαλή της βόμβας δεν εκρήγνυται. Ένας άνδρας που έχει ανέβει στην μοτοσικλέτα του και ετοιμάζεται να φύγει, αμέσως μετά από την αρχική πρόσκρουση εγκαταλείπει το όχημά του και τρέπεται τρομαγμένος σε φυγή, χωρίς όμως να έχει πάθει το παραμικρό.

Ακολουθεί η εκτίναξη χωμάτων από την προώθηση της βόμβας και σε τρίτη φάση γίνονται οι υπόγειες εκρήξεις οι οποίες συγκλονίζουν τον δρόμο, κάνοντας την μοτοσικλέτα αλλά και ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο να χοροπηδήσουν, χωρίς να καταστραφούν.

CCTV Footage was released today, from Israel’s Precision-Airstrike against Hezbollah’s Central Command Bunker in the Dahieh Suburb of Southern Beirut on September 27th, which resulting in the elimination of the Secretary-General of Hezbollah, Hassan Nasrallah as well as several… pic.twitter.com/SLzTYiG0WW