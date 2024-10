Βιντεοσκοπημένο μήνυμα Νετανιάχου: Ο θάνατος Σινουάρ σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του πολέμου στη Γάζα

«Προς τον λαό της Γάζας, έχω ένα απλό μήνυμα. Αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αύριο. Μπορεί να τελειώσει αν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και επιστρέψει τους ομήρους μας».

«Το Ισραήλ θα εγγυηθεί την ασφάλεια όλων εκείνων που θα επιστρέψουν τους ομήρους μας», υπόσχεται, προσθέτοντας ότι αν κάποιος τους βλάψει, ”το Ισραήλ θα σας κυνηγήσει και θα σας φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης”.

Απευθυνόμενος στους λαούς της Μέσης Ανατολής, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι «ο άξονας του τρόμου που οικοδομήθηκε από το Ιράν καταρρέει μπροστά στα μάτια μας».

«Το βασίλειο του τρόμου που το ιρανικό καθεστώς επέβαλε στον ίδιο του το λαό και στους λαούς του Ιράκ, της Συρίας, του Λιβάνου και της Υεμένης – και αυτό θα τελειώσει», υπόσχεται.

Yahya Sinwar is dead.



He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces.



While this is not the end of the war in Gaza, it’s the beginning of the end. pic.twitter.com/C6wAaLH1YW