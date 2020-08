Τις ευθύνες για τον χειρισμό της παραμονής των αποθεμάτων νιτρικής αμμωνίας στο Λιμάνι της Βηρυτού αναζητούν πλέον στο Λίβανο προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Al Jazzera, τα αποθέματα νιτρικής αμμωνίας έφθασαν στον Λίβανο τον Σεπτέμβριο του 2013, σε ένα φορτηγό πλοίο που ανήκει στη Ρωσία και φέρει σημαία της Μολδαβίας. Το Rhosus, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων, Fleetmon, κατευθυνόταν από τη Γεωργία στη Μοζαμβίκη.

To Rhosus αναγκάστηκε να αγκυροβολήσει στη Βηρυτό αφού αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα στη θάλασσα, σύμφωνα με δικηγόρους που εκπροσωπούν το πλήρωμα του σκάφους. Όμως οι Λιβανέζοι αξιωματούχοι εμπόδισαν το σκάφος να πλεύσει και τελικά εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες και το πλήρωμά του – πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν εν μέρει από τον Fleetmon. Το πλοίο ανήκε και λειτουργούσε από τον κ. Grechushkin Igor, Ρώσο πολίτη που είναι κάτοικος της Κύπρου (τελευταίος γνωστός διευθυντής Teto Shipping, Κύπρος), αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα.

The ammonium nitrate that exploded was reportedly brought to Beirut on a Moldovan ship owned by a Russian in Cyprus, Igor Grechushkin, who declared bankruptcy & "abandoned" it there https://t.co/ucDE64bpYH pic.twitter.com/avNT5MhL8M