Βηθλεέμ: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

Τα δύο τελευταία χρόνια κατά τα οποία η Δυτική όχθη βρισκόταν σε καθεστώς πολέμου, με την Γάζα να ισοπεδώνεται από τις επιθέσεις του Ισραήλ, όλοι οι δημόσιοι εορτασμοί που γινόντουσαν κανονικά στη Βηθλεέμ, με την γνωστή φωταγώγηση του δέντρου για τα Χριστούγεννα, ακυρώθηκαν.

Ωστόσο, μετά την πρόσφατη εκεχειρία, η πόλη της Βηθλεέμ αποφάσισε ότι φέτος οι εορτασμοί πρέπει να επιστρέψουν, με χαρακτηριστικό συμβολισμό το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου μπροστά από την ιστορική εκκλησία της Γέννησης, σύμφωνα με το BBC.

«Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής. Χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς δουλειές, χωρίς εργασία» λέει ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μαχέρ Κανάουατι. «Ζούμε από τον τουρισμό και αυτός είχε πέσει στο μηδέν».

Ο δήμαρχος αναγνωρίζει ότι η ιδέα να επαναληφθούν οι εορτασμοί δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις: «Κάποιοι μπορεί να πουν ότι δεν είναι σωστό και άλλοι ότι είναι σωστό» είπε ο κ. Κανάουατι.

«Αλλά βαθιά μέσα στην καρδιά μου, ένιωσα ότι αυτό ήταν το σωστό να κάνουμε, γιατί τα Χριστούγεννα δεν πρέπει ποτέ να σταματούν ή να ακυρώνονται. Είναι το φως της ελπίδας για εμάς».

Palestinians gathered for the lighting of Bethlehem’s Christmas tree in Manger Square after more than two years of subdued celebrations due to Israel’s genocidal war on Gaza.



Al Jazeera’s Nour Odeh reports from Bethlehem in the occupied West Bank. pic.twitter.com/htp2mQZm7U — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 6, 2025

Thousands of Palestinian Christians and Muslims showed up for the Christmas tree lighting celebration today in Bethlehem, Palestine. pic.twitter.com/nzARwtcwaW — Khalil Sayegh (@KhalilJeries) December 6, 2025

Οι ντόπιοι, τόσο χριστιανοί όσο και μουσουλμάνοι, πόζαραν για φωτογραφίες μπροστά από το δέντρο, το οποίο στολίστηκε πανέμορφα με κόκκινες και χρυσές μπάλες.