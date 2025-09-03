Βίβιαν Γουίλσον: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ δηλώνει απένταρη – «Ζω με τρεις συγκατοίκους, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά»

Την πλάτη σε έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον πλανήτη, τον Έλον Μασκ, έχει γυρίσει εδώ και καιρό η τρανς κόρη του, Βίβιαν Γουίλσον.

Η Γουίλσον, η οποία έχει πολλάκις «στολίσει» τον Έλον Μασκ εξαιτίας της μη αποδοχής του ότι είναι τρανς, επιμένει ότι είναι άφραγκη μετά το τέλος των σχέσεών τους – με έναν από τους πλουσιότερους μπαμπάδες του κόσμου – επιλέγοντας να ζει με τρεις συγκάτοικους επειδή είναι «φθηνότερο».

«Οι άνθρωποι υποθέτουν ότι έχω πολλά χρήματα. Δεν έχω εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στη διάθεσή μου», δήλωσε το 21χρονο επίδοξο μοντέλο στο Cut, σε μια εκτενή συνέντευξη που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη (02.09.2025).

«Η μαμά μου είναι πλούσια, σωστά; Αλλά, προφανώς, ο άλλος [ο Μασκ]… είναι αδιανόητα πλούσιος», πρόσθεσε. «Δεν έχω την επιθυμία να γίνω υπερβολικά πλούσια», συμπλήρωσε – σημειωτέων, η περιουσία του Μασκ εκτιμάται στα 413 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Μπορώ να αγοράζω φαγητό. Έχω φίλους, ένα σπίτι και κάποιο διαθέσιμο εισόδημα, κάτι που είναι ωραίο και σίγουρα πιο τυχερό απ’ ό,τι έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι της ηλικίας μου στο Λος Άντζελες», τόνισε.

Η Wilson – η μεγαλύτερη από τα 14 παιδιά του Mr Tesla και Space X -έκοψε τις γέφυρες επικοινωνίας με τον αμφιλεγόμενο πατέρα της το 2022 όταν κατέθεσε αίτηση για αλλαγή φύλου και ονόματος.

Έκτοτε, η Γουίλσον δε σταματά να επικρίνει στον μεγιστάνα της τεχνολογίας στα social media – αποκαλώντας τον «θλιβερό ανώριμο άνδρα» που δεν έχει αποδεχτεί το φύλο της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vivian Jenna Wilson (@vivllainous)

Ο Μασκ, από την πλευρά του, έχει ισχυριστεί σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι η Wilson «σκοτώθηκε από τον ιό της woke κοπυλτούρας» και ότι ο ίδιος «εξαπατήθηκε» ώστε να της επιτρέψει να κάνει τη μετάβαση σε ηλικία 16 ετών.

Ωστόσο, η Γουίλσον αξιοποίησε τη δημόσια ρήξη με τον πατέρα της, λέγοντας στο περιοδικό ότι το πιο στερεοτυπικό πράγμα γι’ αυτήν ήταν τα «daddy issues».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Wilson αναφέρθηκε στην πολυτελή ανατροφή της, σημειώνοντας ότι φοίτησε σε «ιδιωτικό γυμνάσιο γεμάτο με nepo babies», ανάμεσά τους η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, Απλ.

Η Γουίλσον παραδέχθηκε ότι έμαθε να μιλάει πολλές γλώσσες, όπως κορεατικά, κινεζικά, ιαπωνικά και ισπανικά.

Φοίτησε σε πανεπιστήμια στον Καναδά και στην Ιαπωνία, προτού τα παρατήσει, ρίχνοντας την ευθύνη στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς, όπως είπε, της «κατέστρεψε το κίνητρο».