Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα – Έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας, το οποίο μετέφερε χαρτονομίσματα, στο αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, κοντά στην πρωτεύουσα Λα Πας, χθες Παρασκευή (27.2.26).

Αρχικά είχε μεταδοθεί ότι 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν από τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους της Βολιβίας αλλά ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε.

«Έχουμε περίπου είκοσι, ίσως λίγους περισσότερους», δήλωσε στην Ελ Άλτο απευθυνόμενος στον Τύπο ο επικεφαλής του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής της αστυνομίας, ο αστυνομικός διευθυντής Ρενέ Τάμπο, ερωτηθείς αν έχει νεότερα δεδομένα για τον αριθμό των νεκρών στο τρομακτικό δυστύχημα, που σημειώθηκε όταν το μεταγωγικό βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης μετά την προσεδάφισή του κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα σε παρακείμενο δρόμο.

A C-130H Hercules with the Bolivian Air Force crashed earlier this evening on a major roadway outside of El Alto International Airport in La Paz, Bolivia, killing 15 and injuring more than 30. The C-130, which had departed from Santa Cruz several hours before carrying new… pic.twitter.com/uP1VTAaFNb — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

#MUNDO| Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Bolivia se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de El Alto. Al momento de chocar, el aeronave impactó con varios vehículos en una avenida cercana.



Oficialmente no se ha confirmado víctimas. Vía… pic.twitter.com/lJAb3W4IHp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 27, 2026

#URGENTE | Imágenes del accidente de un avión militar al estrellarse en una carretera de El Alto, Bolivia. pic.twitter.com/VAy4aJzyV8 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 28, 2026

Gente intentando romper las mallas de segir, no para ayudar a rescatar heridos o levantar fallecidos, BUSCAN ROBAR LOS BILLETES DEL AVIÓN

Qué país de gente miserable!!!!

Ya se habla de unos 12 fallecidos#Accidente #avion #Bolivia pic.twitter.com/vkjGEIGCBP — Claudia Soruco (@ClauSorucopress) February 27, 2026

Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να προσγειωθεί.

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη συντριβή, χωρίς να δώσει στοιχεία για τα θύματα.

Το Unitel μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται αστυνομικοί να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν δεκάδες πολίτες που πλησίασαν το αεροσκάφος για να μαζέψουν κάποια από τα μπολιβιάνος, τα χαρτονομίσματα που μετέφερε το μεταγωγικό. Έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ABI.