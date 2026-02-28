Κόσμος

Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα – Έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα

Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να προσγειωθεί
Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στη Βολιβία
Το σημείο της συντριβής του βολιβιανού στρατιωτικού αεροσκάφους / REUTERS/Claudia Morales

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας, το οποίο μετέφερε χαρτονομίσματα, στο αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, κοντά στην πρωτεύουσα Λα Πας, χθες Παρασκευή (27.2.26).

Αρχικά είχε μεταδοθεί ότι 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν από τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους της Βολιβίας αλλά ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε.

 «Έχουμε περίπου είκοσι, ίσως λίγους περισσότερους», δήλωσε στην Ελ Άλτο απευθυνόμενος στον Τύπο ο επικεφαλής του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής της αστυνομίας, ο αστυνομικός διευθυντής Ρενέ Τάμπο, ερωτηθείς αν έχει νεότερα δεδομένα για τον αριθμό των νεκρών στο τρομακτικό δυστύχημα, που σημειώθηκε όταν το μεταγωγικό βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης μετά την προσεδάφισή του κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα σε παρακείμενο δρόμο.

Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να προσγειωθεί.

REUTERS
REUTERS/Claudia Morales
Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στη Βολιβία
REUTERS/Claudia Morales

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη συντριβή, χωρίς να δώσει στοιχεία για τα θύματα.

Το Unitel μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται αστυνομικοί να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν δεκάδες πολίτες που πλησίασαν το αεροσκάφος για να μαζέψουν κάποια από τα μπολιβιάνος, τα χαρτονομίσματα που μετέφερε το μεταγωγικό. Έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ABI.

