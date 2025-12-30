Κόσμος

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν

Ο Πούτιν έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν και να εντείνουν τις επιχειρήσεις με στόχο την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας Ζαπορίζια στην Ουκρανία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
REUTERS/Stephanie Lecocq

Τη βοήθεια των ΗΠΑ ζήτησε εμμέσως πλην σαφώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας  Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Fox News και στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier», η οποία μεταδόθηκε τη Δευτέρα, μίλησε ανοιχτά: «Μπορούμε να νικήσουμε χωρίς αμερικανική υποστήριξη; Όχι», είπε, περιγράφοντας τις σοβαρές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει το Κίεβο σε περίπτωση μείωσης ή διακοπής της βοήθειας από τις ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι δεν εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας πως «δεν θέλει την επιτυχία της Ουκρανίας». Παράλληλα, χαρακτήρισε παραγωγική τη συνάντηση που είχε την Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν και να εντείνουν τις επιχειρήσεις με στόχο την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας Ζαπορίζια στην Ουκρανία.

Κόσμος
