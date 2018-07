Βόμβα λάβας χτύπησε τουριστικό σκάφος στην Χαβάη! – video

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο πλοιάριο επέβαιναν 52 άτομα και από τα 22 που τραυματίσθηκαν μόνο ένας επιβάτης θεωρείται ότι έχει σοβαρά τραύματα. Πολλοί δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες πάνω στο σκάφος, ενώ άλλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν αυτό έδεσε στο λιμάνι.

Η στιγμή του πανικού όταν το κομμάτι της λάβας χτυπάει το σκάφος στην Χαβάη

#LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano UPDATE: *Watch this with the SOUND UP* First look video from passenger Will Bryan on board the Lava Ocean Tours boat that was hit by a #lavabomb thrown up in the air during a #lavaexplosion https://t.co/Yj9reTBby7 @HawaiiNewsNow #HINews pic.twitter.com/h67FUeFpGP — Mileka Lincoln (@MilekaLincoln) July 17, 2018

Παρά την επικινδυνότητα λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του ηφαιστείου Κιλαουέα, πολλοί τουριστικοί πράκτορες διοργανώνουν μικρές θαλάσσιες εκδρομές τις οποίες χαρακτηρίζουν εμπειρία ζωής.

Δείτε πως έγινε το τουριστικό σκάφος από την βόμβα λάβας

Οι βόμβες λάβας είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν η καυτή λάβα πέφτει στα παγωμένα νερά της θάλασσας. Όταν συμβαίνει αυτό γίνεται έκρηξη και κομμάτια καυτής λάβας γίνονται βόμβες και διανύουν μεγάλες αποστάσεις στον αέρα.

#LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano LATEST: Hawaiʻi Co fire & police just arrived at Suisan Hilo Harbor after a reported #lavabomb from a #lava explosion near the Kapoho ocean entry landed on a tour boat operated by Shane Turpin https://t.co/YEpyFpupre @HawaiiNewsNow #HINews pic.twitter.com/XQxGxtt3rc — Mileka Lincoln (@MilekaLincoln) July 16, 2018

Σύμφωνα με τις αρχές το σκάφος είχε βγει από την ζώνη ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και για τον λόγο αυτό θα απαγγελθούν κατηγορίες στους ιδιοκτήτες του σκάφους.