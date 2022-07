Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα «χτυπήματα» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, ενώ υπάρχουν και πολλοί εγκλωβισμένοι σε συντρίμμια.

Σκληρές μάχες διεξάγονται νότια της Ουκρανίας, κυρίως στις περιφέρειες της Χερσώνας και του Μικολάιβ. Οι δυνάμεις του Κιέβου ανακοίνωσε ότι το βράδυ της Δευτέρας (11.09.2022) κατάφερε πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών στην πόλη Νοβά Καχόβκα. Στο Μικολάιβ ρουκέτες έπληξαν δύο ιατρικές εγκαταστάσεις και κτίρια κατοικιών.

Από την έναρξη του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου, Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται συχνά πως βάζουν στο στόχαστρο άμαχους. Το Κίεβο αναφέρει ότι κατά την διάρκεια του «χτυπήματος» στη Νοβά Καχόβκα καταστράφηκαν τουλάχιστον ένα πυροβόλο και πυρομαχικά, ενώ οι Ρώσοι έχασαν περίπου πενήντα στρατιώτες. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής στην περιφέρεια έκαναν λόγο για επτά άμαχους νεκρούς και περίπου εξήντα τραυματίες στην πόλη.

«Υπάρχουν ακόμη πολλοί παγιδευμένοι στα συντρίμμια. Οι τραυματίες διακομίζονται σε νοσοκομεία, όμως πολλοί παγιδεύτηκαν στα διαμερίσματα και στα σπίτια τους», δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ο Βλαντίμιρ Λεόντιεφ, επικεφαλής της προσκείμενης στους Ρώσους πολιτικοστρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Χερσώνας. Μίλησε για εκατοντάδες σπίτια που υπέστησαν ζημιές και για ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη λιπασμάτων.

Ο Βλαντίμιρ Λεόντιεφ μίλησε για «φρικτή τραγωδία» και προειδοποίησε ότι «ο αριθμός (των θυμάτων) θα αυξηθεί, καθώς το εύρος των ζημιών είναι τεράστιο».

Δείτε εικόνες:

🔥Russian ammunition depot in Nova Kakhovka pic.twitter.com/l2zftRJoDz — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 11, 2022

Unreal photograph of yet another ammo depot struck tonight in Ukraine, this time in Nova Kakhova in Kherson (again). pic.twitter.com/lHi58DuOMl — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2022

Σύμφωνα με την Γεκατερίνα Γκουμπάροβα, αξιωματούχο των αρχών κατοχής στη Χερσώνα, στην επίθεση στη Νοβά Καχόβκα χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα από τα συστήματα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS που παρέλαβαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόσφατα από τις ΗΠΑ.

Σε οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές κατοχής, είναι ορατά πολλά κτίρια που έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια και στάχτες.

Δείτε βίντεο:

https://twitter.com/ukraine_map/status/1546592780289458179?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1546592780289458179%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fukraine_map2Fstatus2F1546592780289458179widget%3DTweet

Another spectacular video from the Ukrainian HIMARS strike on a Russian weapons depot in Nova Kakhovka earlier tonight. pic.twitter.com/h1jIKdKriW — Visegrád 24 (@visegrad24) July 12, 2022

Advisor to Head of Kherson administration Serhii Khlan confirmed that Ukrainian Army hit the ammunition warehouse that Russia had in Nova Kakhovka.



What a pretty sight. pic.twitter.com/AvFKeR15Zt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 11, 2022

«Είναι σαφές πως επρόκειτο για (σ.σ. επίθεση) εσκεμμένη, βίαιη, κυνική, με πυραύλους υψηλής ακρίβειας» παρότι «δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι εδώ (…). Επλήγησαν αποθήκες, καταστήματα, φαρμακείο, πρατήρια καυσίμων, ακόμα και μια εκκλησία», κατά τον κ. Λεόντιεφ, που μίλησε περί «τρομοκρατικής» ενέργειας.

Ο Σερχίι Μπρατσούκ, εκπρόσωπος των περιφερειακών αρχών της Οδησσού, ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram πως η Νοβά Καχόβκα είναι πλέον «μείον» μια αποθήκη πυρομαχικών.

Δείτε φωτογραφίες:

The result of yesterday's attack on the ammunition depot in Nova Kakhovka. pic.twitter.com/LXpTKNVpyp — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 12, 2022

12 τραυματίες και στο Μικολάιβ

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Μικολάιβ, καθώς ρουκέτες έπληξαν δύο ιατρικές εγκαταστάσεις και κτίρια κατοικιών. Αυτό αναφέρει σε σημερινές του δηλώσεις ο τοπικός κυβερνήτης, Βιτάλι Κιμ

«Έως τώρα υπάρχουν 12 τραυματισμένοι», δήλωσε ο Κιμ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Δείτε φωτογραφίες:

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή φωτογραφιών: Reuters